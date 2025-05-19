Tuyển Nhân viên kinh doanh NOVALAND GROUP CORP Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau như điện thoại, email, mạng xã hội, v.v.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác.

Thuyết phục và chốt đơn hàng với khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo dựng lòng tin của khách hàng đối với công ty.

Tham gia các hoạt động quảng bá và bán hàng của công ty. Phối hợp tổ chức các sự kiện nhằm mang lại nguồn khách hàng tiềm năng cho công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm telesale/ bán hàng/chăm sóc khách hàng các ngành bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí, hoặc các ngành liên quan khác.

Giao tiếp, thiết lập mối quan hệ, thương lượng tốt.

Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp.

Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 30,000,000 VND/tháng. Bao gồm lương cơ bản + hoa hồng tư vấn.

Thưởng tháng 13 và phép năm.

Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, nhà.

Miễn phí tập tại CityGym, chiếc khấu 20-40% các dịch vụ thuộc hệ thống Nova Services (Nhà hàng, cà phê, du lịch...)

Quà sinh nhật các ngày lễ tết, quà hiếu hỷ, sinh con kết hôn...đầy đủ theo chính sách công đoàn

Được công ty tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, phúc lợi toàn diện với bảo hiểm sức khỏe Nova-care, ưu đãi đặc quyền trong hệ sinh thái tập đoàn,...

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch. 100% nhân sự được tạo cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOVALAND GROUP CORP Pro Company

