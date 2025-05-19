Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT TẢN VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT TẢN VIÊN
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu biệt thự Palm Marina, đường Trường Lưu, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Mảng hỗ trợ kinh doanh
Mảng Kế toán nội bộ:
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT TẢN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7 triệu/tháng + hoa hồng hỗ trợ kinh doanh + bảo hiểm full lương
Công việc ổn định, vị trí có tiếng nói trong công ty, không tăng ca
Chế độ phúc lợi đầy đủ, 12 ngày phép/năm, tham gia nghỉ dưỡng 1-2 lần/năm
Có cơ hội được cử đi đào tạo nâng cao, phát triển lên các vị trí quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU HÓA CHẤT TẢN VIÊN
