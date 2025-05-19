Tuyển Nhân viên kho công ty TNHH Lander Accessories Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại công ty TNHH Lander Accessories Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 31/18 Hoàng Hoa Thám, P13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sắp xếp hàng hóa, đóng gói và nhập dữ liệu hàng hóa ra vào kho trên hệ thống phần mềm.
- Tổ chức kiểm kho định kỳ
- Báo cáo số liệu kho định kỳ
- Quản lý tất cả thông tin liên quan đến hàng hóa
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm vị trí KHO
+ Thành thạo Excel, Word , phần mềm kho.
+ Nhanh nhẹn, linh động, trung thực.
+ Ưu tiên đọc viết Tiếng Anh cơ bản.
+ Độ tuổi: 22-28
Tại công ty TNHH Lander Accessories Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cứng từ 7-9 triệu (có thể deal theo năng lực)
+Thời gian làm việc: Sáng 9h-18h, nghỉ trưa 12h-1:30pm, nghỉ chủ nhật.
+ Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp và thân thiện
+ Chính sách đãi ngộ: đóng bảo hiểm theo Luật Lao Động và những đãi ngộ riêng của công ty.
Phỏng vấn đi làm ngay.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Lander Accessories Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
