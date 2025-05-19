Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK NANA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KINH DOANH - BÁN HÀNG - PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

-Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển thị trường khu vực TPHCM theo phân công của Công ty, chia thành 4 khu vực như sau:

Khu vực 1: Hóc Môn; Quận 12; Củ Chi.

Khu vực 2: Tấn Phú; Tân Bình; Gò Vấp; Bình Tân.

Khu vực 3: Nhà Bè; Quận 7; Bình Chánh; Quận 6; Quận 5.

Khu vực 4: Thủ Đức; Quận 9; Bình Thạnh

- Trực tiếp bán các mặt hàng Keo silicon Shunhe và sơn chống thấm Yuhong cho khách theo quy định về giá và KPI doanh số của Công ty.

- Chăm sóc khách hàng, tư vấn chính xác về các sản phẩm keo silicone và sơn chống thấm của Công ty

- Phối hợp với phòng Marketing thực hiện các chương trình khuyến mại, tri ân, chương trình quảng bá sản phẩm mới.

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu thanh toán và đàm phán thương mại.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Công ty khi được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu

Giới tính: Nam – Nữ (20-40 tuổi)

-Trình độ THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong nghề sales và vật liệu xây dựng.

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, tự tin trong giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

- Chịu khó học tập, trung thực, năng động, nhiệt huyết trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Biết tiếng Trung và lái xe ô tô là lợi thế.

Quyền Lợi

Quyền lợi được hưởng

-Bảo hiểm y tế/ Bảo hiểm xã hội

- Chế độ hiếu hỷ, nằm viện

- Nghỉ phép hàng năm, du lịch, team building

Lương:

- Lương cứng cơ bản + phụ cấp + % doanh thu

Thưởng:

Vượt mức KPI tháng/năm + thưởng các ngày lễ, tết + thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển

