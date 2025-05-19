Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72 đường 48, phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Cài đặt và duy trì hoạt động của mạng và các thiết bị công nghệ trong công ty (modem, máy tính, máy in, máy photocopy...).

Giám sát và phản hồi nhanh chóng mọi yêu cầu liên quan đến sự cố CNTT từ người dùng cuối.

Quản trị hệ thống máy tính, cài đặt cấu hình và bảo trì, nâng cấp phần mềm Laptop/PC, hỗ trợ CBNV công ty sử dụng và hiệu quả.

Làm thủ tục thanh toán gia hạn dịch vụ: web, email, tên miền,........

Quản lý hệ thống email, phần mềm nghiệp vụ.

Xây dựng và thiết lập hệ thống mạng nội bộ cho công ty.

Quản lý hệ thống Server, thiết bị CNTT, hệ thống mạng LAN/WAN, hệ thống sao lưu dữ liệu, phục vụ cho toàn bộ hoạt động truyền thông của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành CNTT, Toán ứng dụng hoặc bằng cấp liên quan.

Có kinh nghiệm về quản trị mạng, quản trị hệ thống server.

Có kinh nghiệm về phần cứng máy tính.

Kinh nghiệm ít nhất 02 năm làm trong lĩnh vực.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng ngày lễ lớn (Tết dương lịch, 8/3, 10/3 âm lịch, 30/4, tết Trung thu, lễ Quốc Khánh, 20/10)

Review lương 1 lần/năm

Đóng BHXH full lương, BH sức khỏe Bảo Việt dành cho nhân viên có thâm niên 1 năm trở lên

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8:00 - 17:00) , nghỉ Thứ 7, CN

Event nội bộ, teambuilding 2 lần/năm, khám sức khỏe hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN FOX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin