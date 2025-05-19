Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Heli Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21K đường số 51, phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, phân bổ CCDC, quyết toán tạm ứng,...

Lập báo cáo thuế GTGT hàng quý, BCTC và công nợ tổng hợp hàng tháng, báo cáo dòng tiền hàng ngày.

Kiểm tra và xử lý hồ sơ thanh toán tất cả phòng ban.

Quản lý thu-chi, hợp đồng, hóa đơn, hàng hóa xuất nhập...

Giao dịch với ngân hàng và thuế.

Kiểm soát doanh thu, chi phí và xuất hoá đơn hàng ngày.

Tham gia soạn thảo và training các quy trình kế toán tại công ty.

Sắp xếp và lưu trữ chứng từ gọn gàng, khoa học.

Tham gia kiểm kê TSCĐ, CCDC định kỳ

Các công việc khác theo yêu cầu của KTT

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành: Kế toán).

Thành thạo tin học văn phòng và sử dụng được phần mềm kế toán Misa.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Có tính chủ động, tinh thần tự học cao.

Cẩn thận, trung thực.

Tại Công ty Cổ phần Heli Care Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép hàng năm, chính sách du lịch cùng công ty.

Tham gia BHXH/BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên ngành.

Chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty về hiếu hỉ, tang chế và các sự kiện nội bộ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Heli Care

