Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BẾP XUYÊN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

AI Marketing Team

Chúng tôi là đội ngũ vận hành gần như toàn bộ quy trình truyền thông bằng AI – từ lên ý tưởng nội dung, viết bài, dựng video đến nghiên cứu thị trường.

Chúng tôi không tìm người “giỏi sẵn”, mà tìm người có tố chất tốt – tư duy nhanh – và dám học AI một cách nghiêm túc.

Toàn bộ quy trình làm việc đã được chuẩn hóa. Bạn chỉ cần đầu tư 2 tuần học hỏi nghiêm túc – chúng tôi sẽ đào tạo bạn thành người làm được việc.

1. Kỹ năng edit video

Dựng video ngắn bằng CapCut hoặc Premiere Pro

Tư duy chi tiết, cẩn trọng và luôn chăm chút trong từng khâu thực hiện là yếu tố bắt buộc

Biết thêm Elevenlabs, Heygen hoặc Kling là điểm cộng

2. Kỹ năng thiết kế

Thiết kế social post, infographic, banner bằng Canva hoặc Photoshop

Có mắt thẩm mỹ hiện đại, layout gọn gàng, bắt trend nhanh

Biết thêm Midjourney hoặc Leonardo AI là điểm cộng

3. Kỹ năng viết content

Sáng tạo nội dung video ngắn thông qua kịch bản ngắn gọn, có chiều sâu, bám đúng tâm lý người xem

Biết cách triển khai content phễu và dẫn dắt hành trình người xem đến hành động mua hàng

Tư duy logic, văn phong rõ ràng, truyền cảm

Biết sử dụng ChatGPT hoặc Claude là điểm cộng

4. Kỹ năng nghiên cứu thị trường

Phân tích hành vi người tiêu dùng từ social, diễn đàn, công cụ tìm kiếm...

Đề xuất góc nhìn mới cho content – đặc biệt từ nỗi đau, hành vi, thói quen

Có khả năng tóm tắt, phân tích vấn đề

Biết dùng AI (ChatGPT - deep research, Perplexity...) để tăng tốc nghiên cứu & phân tích insight là điểm cộng – sẽ được hướng dẫn cụ thể

5. Kỹ năng chạy ads

Thực thi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo (Facebook, TikTok, Google...)

Biết phân tích số liệu, đo lường chuyển đổi và A/B test các biến thể nội dung

Biết dùng Meta Ads Library, AdCreative.ai... là điểm cộng

Bạn chỉ cần giỏi 1 trong 5 kỹ năng trên là có thể ứng tuyển vị trí này

Tại sao bạn phù hợp, dù chưa có nhiều kinh nghiệm?

Vì chúng tôi không tuyển theo số năm làm việc, mà tuyển theo tiềm năng, thái độ và khả năng học hỏi nhanh

Chúng tôi đã có sẵn quy trình đào tạo 2 tuần để bạn bắt kịp công việc

Chỉ cần bạn chăm học hỏi, chịu làm và có tinh thần sáng tạo, AI sẽ giúp bạn “làm được nhiều hơn bạn tưởng”

Yêu cầu chung

Tuổi: 22 – 24, phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường hoặc có từ 1–2 năm kinh nghiệm

Có tố chất rõ ràng ở ít nhất một kỹ năng (viết content, dựng video, thiết kế, nghiên cứu...)

Biết dùng ít nhất 1 công cụ AI phổ biến (ChatGPT, Claude,...)

Tiếng Anh đọc – viết cơ bản trở lên (IELTS 5.5+ là lợi thế khi làm việc cùng AI)

Ưu tiên đặc biệt nếu bạn có:

IELTS / TOEIC / TOEFL hoặc khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt

Portfolio đã từng làm (bài viết, video, thiết kế...)

Từng đạt giải viết văn, báo tường, hoặc học sinh giỏi Văn

Biết mô tả ý tưởng rõ ràng, sáng tạo trong cách kể chuyện

Yêu thích công nghệ, ham học AI, thích khám phá cái mới mỗi tuần

Tại CÔNG TY TNHH BẾP XUYÊN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo 1:1 để làm chủ công việc trong 2 tuần

Được cấp quyền truy cập các công cụ AI trả phí cao cấp: ChatGPT-4o, Claude 3, Kling, Midjourney, v.v.

Môi trường startup hiện đại, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển nhanh

Phụ cấp bữa trưa

Xét tăng lương và thưởng theo hiệu suất hàng tháng

Thưởng tháng 13, 14 (tùy theo tình hình kinh doanh)

Đóng bảo hiểm theo năm

Lương: 6 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẾP XUYÊN VIỆT

