Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BẾP XUYÊN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Tân Phú
AI Marketing Team
Chúng tôi là đội ngũ vận hành gần như toàn bộ quy trình truyền thông bằng AI – từ lên ý tưởng nội dung, viết bài, dựng video đến nghiên cứu thị trường.
Chúng tôi không tìm người “giỏi sẵn”, mà tìm người có tố chất tốt – tư duy nhanh – và dám học AI một cách nghiêm túc.
Toàn bộ quy trình làm việc đã được chuẩn hóa. Bạn chỉ cần đầu tư 2 tuần học hỏi nghiêm túc – chúng tôi sẽ đào tạo bạn thành người làm được việc.
1. Kỹ năng edit video
Dựng video ngắn bằng CapCut hoặc Premiere Pro
Tư duy chi tiết, cẩn trọng và luôn chăm chút trong từng khâu thực hiện là yếu tố bắt buộc
Biết thêm Elevenlabs, Heygen hoặc Kling là điểm cộng
2. Kỹ năng thiết kế
Thiết kế social post, infographic, banner bằng Canva hoặc Photoshop
Có mắt thẩm mỹ hiện đại, layout gọn gàng, bắt trend nhanh
Biết thêm Midjourney hoặc Leonardo AI là điểm cộng
3. Kỹ năng viết content
Sáng tạo nội dung video ngắn thông qua kịch bản ngắn gọn, có chiều sâu, bám đúng tâm lý người xem
Biết cách triển khai content phễu và dẫn dắt hành trình người xem đến hành động mua hàng
Tư duy logic, văn phong rõ ràng, truyền cảm
Biết sử dụng ChatGPT hoặc Claude là điểm cộng
4. Kỹ năng nghiên cứu thị trường
Phân tích hành vi người tiêu dùng từ social, diễn đàn, công cụ tìm kiếm...
Đề xuất góc nhìn mới cho content – đặc biệt từ nỗi đau, hành vi, thói quen
Có khả năng tóm tắt, phân tích vấn đề
Biết dùng AI (ChatGPT - deep research, Perplexity...) để tăng tốc nghiên cứu & phân tích insight là điểm cộng – sẽ được hướng dẫn cụ thể
5. Kỹ năng chạy ads
Thực thi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo (Facebook, TikTok, Google...)
Biết phân tích số liệu, đo lường chuyển đổi và A/B test các biến thể nội dung
Biết dùng Meta Ads Library, AdCreative.ai... là điểm cộng
Bạn chỉ cần giỏi 1 trong 5 kỹ năng trên là có thể ứng tuyển vị trí này
Vì chúng tôi không tuyển theo số năm làm việc, mà tuyển theo tiềm năng, thái độ và khả năng học hỏi nhanh
Chúng tôi đã có sẵn quy trình đào tạo 2 tuần để bạn bắt kịp công việc
Chỉ cần bạn chăm học hỏi, chịu làm và có tinh thần sáng tạo, AI sẽ giúp bạn “làm được nhiều hơn bạn tưởng”
Yêu cầu chung
Tuổi: 22 – 24, phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường hoặc có từ 1–2 năm kinh nghiệm
Có tố chất rõ ràng ở ít nhất một kỹ năng (viết content, dựng video, thiết kế, nghiên cứu...)
Biết dùng ít nhất 1 công cụ AI phổ biến (ChatGPT, Claude,...)
Tiếng Anh đọc – viết cơ bản trở lên (IELTS 5.5+ là lợi thế khi làm việc cùng AI)
Ưu tiên đặc biệt nếu bạn có:
IELTS / TOEIC / TOEFL hoặc khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Portfolio đã từng làm (bài viết, video, thiết kế...)
Từng đạt giải viết văn, báo tường, hoặc học sinh giỏi Văn
Biết mô tả ý tưởng rõ ràng, sáng tạo trong cách kể chuyện
Yêu thích công nghệ, ham học AI, thích khám phá cái mới mỗi tuần
Được cấp quyền truy cập các công cụ AI trả phí cao cấp: ChatGPT-4o, Claude 3, Kling, Midjourney, v.v.
Môi trường startup hiện đại, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển nhanh
Phụ cấp bữa trưa
Xét tăng lương và thưởng theo hiệu suất hàng tháng
Thưởng tháng 13, 14 (tùy theo tình hình kinh doanh)
Đóng bảo hiểm theo năm
Lương: 6 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực)
