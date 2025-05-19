Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỂ THAO HỒNG ÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho trong kho.

Nhận hàng, kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Xếp dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc quản lý.

Cập nhật, quản lý số lượng hàng hóa tồn kho trên hệ thống quản lý kho.

Thực hiện xuất kho hàng hóa theo yêu cầu của các bộ phận.

Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi xuất kho.

Thường xuyên kiểm kê hàng hóa trong kho để đảm bảo tính chính xác của số liệu.

Báo cáo tình hình tồn kho định kỳ cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động kiểm kê định kỳ và đột xuất.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả quản lý kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu được áp lực công việc.

Có sức khỏe tốt, chịu được công việc nặng nhọc (nếu cần thiết).

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho là một lợi thế.

Nắm vững các quy trình quản lý kho là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỂ THAO HỒNG ÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và được xem xét điều chỉnh định kỳ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, các ngày lễ, tết theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỂ THAO HỒNG ÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin