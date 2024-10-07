Tuyển Phó Phòng Kinh Doanh thu nhập 22 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 - 142 Đường số 2, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

- Quản lý, xây dựng đội ngũ và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về toàn bộ hoạt động Team

- Theo dõi và thúc đẩy nhân viên trực thuộc phòng hoàn thành các chỉ tiêu cá nhân. Xây dựng kế hoạch phát triển, tổ chức, vận hành, kiểm soát các hoạt động của Team nhằm đạt được các KPI mục tiêu thông việc vận hành hiểu quả đội ngũ nhân sự cùng các công cụ liên quan.

- Phân tích, khảo sát và đánh giá tình hình thị trường, kế hoạch tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng, lên kế hoạch thực hiện cùng đội ngũ nhân viên nhằm đạt được mục tiêu doanh số và phát triển thị trường.

- Phân tích, khảo sát và đánh giá tình hình các đối thủ cạnh trạnh để đưa ra giải pháp cùng kế hoạch hành động phù hợp nhằm thu hút khách hàng, tối ưu hiệu quả kinh doanh

- Cập nhật liên tục thông tin nguồn sản phẩm hiện có cho nhân viên tư vấn, để kịp thời tư vấn, cung cấp cho khách hàng quan tâm đến dự án công ty đang triển khai.

- Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán, thương lượng, chốt các giao dịch với khách hàng trong trường hợp nhân viên gặp khó khăn cần sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp.

- Tạo động lực, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc.

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám Đốc

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Kỹ năng lãnh đạo

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí sale manager kinh doanh trong ngành CNTT. Hoặc tương đương.

- Có khả năng phân tích thị trường lập kế hoạch, giám sát hoạt động kinh doanh, báo cáo trực tiếp cho BOD

- Có kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và dẫn dắt nhân viên, từng dẫn dắt đội ngũ 10 – 15 nhân sự

- Thái độ tích cực, cầu tiến. khả năng giao tiếp tốt.

- Tư duy tốt, chịu khó học hỏi và không ngạị làm việc với áp lực cao.

- Đam mê kinh doanh.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm bổ trợ cho hoạt động giám sát kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng cao, công ty đóng BHXH 100%

- Cơ hội thăng tiến, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong công ty.

- Thưởng Tết Tây, lương tháng thứ 13

- Phép năm, Nghỉ lễ theo quy định nhà nước (10/03, 30/04, 01/05, 02/09, Tết Tây)

- Tổ chức sinh nhật cho nhân viên, 08/03, 20/10, trung thu, noel,...

- Team building, Picnic

- Hỗ trợ ốm đau, hiếu hỷ, thai sản...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

