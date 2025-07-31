Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

Phụ trách:

• Giảng dạy các nội dung theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP, Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

• Huấn luyện các nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ( Nhóm 1,2,3,4,5,6 ).

• Biên soạn tài liệu huấn luyện an toàn phù hợp với từng ngành nghề và đối tượng học viên.

• Thiết kế các bài kiểm tra đánh giá chất lượng học viên sau mỗi khóa học.

• Cập nhật liên tục các tiêu chuẩn, quy định mới về an toàn lao động.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học từ 3 năm trở lên chuyên ngành :

+ Điện (Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp, Cơ điện,..)

+ Cơ khí ( chế tạo máy, động lực , kĩ thuật cơ khí,, máy xây dựng)

+ Cơ điện ( Cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt,nhiệt điện lạnh)

+ An toàn ( Bảo hộ lao động)

+ Khác: Ngành nghề tương đương

Ưu tiên kinh nghiệm một trong các lĩnh vực sau:

+ Đã từng làm HSE (Quản lý - Giám sát an toàn nhà máy , công trường xây dựng)

+ Huấn luyện , đào tạo an toàn - nghề, kiểm định

Có thể đi công tác tỉnh, có tinh thần cầu tiến, lịch sự, tác phong gọn gàng, khả năng giao tiếp tốt.

Quyền Lợi

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 Lương: Từ 14 đến 20 triệu ( Tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

Thưởng theo hiệu suất công việc.

Được đóng đầy đủ BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

