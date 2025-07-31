Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Phụ trách:
• Giảng dạy các nội dung theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP, Nghị định 113/2017/NĐ-CP.
• Huấn luyện các nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ( Nhóm 1,2,3,4,5,6 ).
• Biên soạn tài liệu huấn luyện an toàn phù hợp với từng ngành nghề và đối tượng học viên.
• Thiết kế các bài kiểm tra đánh giá chất lượng học viên sau mỗi khóa học.
• Cập nhật liên tục các tiêu chuẩn, quy định mới về an toàn lao động.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học từ 3 năm trở lên chuyên ngành :
+ Điện (Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp, Cơ điện,..)
+ Cơ khí ( chế tạo máy, động lực , kĩ thuật cơ khí,, máy xây dựng)
+ Cơ điện ( Cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt,nhiệt điện lạnh)
+ An toàn ( Bảo hộ lao động)
+ Khác: Ngành nghề tương đương
Ưu tiên kinh nghiệm một trong các lĩnh vực sau:
+ Đã từng làm HSE (Quản lý - Giám sát an toàn nhà máy , công trường xây dựng)
+ Huấn luyện , đào tạo an toàn - nghề, kiểm định
Có thể đi công tác tỉnh, có tinh thần cầu tiến, lịch sự, tác phong gọn gàng, khả năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 Lương: Từ 14 đến 20 triệu ( Tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
Thưởng theo hiệu suất công việc.
Được đóng đầy đủ BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
