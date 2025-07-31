Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM SERENITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và phân bổ chi phí Digital marketing cho các thương hiệu, sản phẩm của công ty theo từng chiến dịch, kế hoạch bán hàng, liên tục tối ưu để đảm bảo mục tiêu kinh doanh.

Triển khai các hoạt động marketing online trên các kênh: Facebook, TikTok, Ecommerce,...

Theo dõi, kiểm soát, testing và đánh giá các yếu tố quan trọng của chiến dịch quảng cáo (ROAS, CPC, CPM, Creative,...)

Phối hợp trực tiếp với team sale, thị trường để đánh giá điều chỉnh các chỉ số liên quan nhằm đạt hiệu quả doanh thu.

Cập nhật, đánh giá thị trường, đối thủ, các giải pháp marketing theo xu hướng tại từng thời điểm.

Thực hiện báo cáo định kỳ, cập nhật liên tục cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing.

Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm triển khai về các kênh Digital marketing SEM, SEO, Google Adwords, Facebook ads, social media, Ecommerce (Shopee, Lazada, Tiktok, Tiki, ....)

Nắm vững tracking: Google Tag Manager, GA4, Pixel Facebook, các nền tảng quảng cáo khác.

Có kinh nghiệm về các công tác Online khác như Website, Google, Youtube, ....

Có kinh nghiệm thực tế về lập kế hoạch & thực hiện kế hoạch truyền thông, ngân sách.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM SERENITY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo.

Thu nhập cao tương xứng với năng lực.

Cơ hội thăng tiến cao, phát triển bản thân.

Nhận được các phúc lợi: lương theo năng lực, các chế độ thưởng theo qui định công ty.

Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM SERENITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin