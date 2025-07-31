Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Đảm nhiệm công tác kế toán doanh thu / kế toán chi phí:

1. Kế toán doanh thu – công nợ khách hàng (Sales Accounting)

Nhận và kiểm tra thông tin booking, lập báo giá và phiếu đăng ký sản phẩm theo từng giao dịch dự án.

Hạch toán doanh thu, lập phiếu thu – chi, theo dõi và đối chiếu công nợ khách hàng.

Kiểm tra, xử lý các hồ sơ hoàn tiền booking hoặc các khoản khách hàng thanh toán dư.

Kiểm tra điều kiện thanh toán và xác nhận hoàn tất nghĩa vụ tài chính của khách hàng.

Phối hợp với ngân hàng trong việc theo dõi dòng tiền thu bán hàng, các khoản hỗ trợ tài chính/lãi suất (nếu có).

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến công nợ, tiến độ thanh toán, phí chậm nộp từ phía khách hàng.

2. Kế toán chi phí (Cost Accounting)

Kiểm tra, tổng hợp và hạch toán chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động vận hành, dự án, hoặc bộ phận nội bộ.