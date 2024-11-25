Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh:

Tạo và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng

Tư vấn và thuyết phục khách hàng:

Giám sát và tối ưu hóa tỷ lệ chốt đơn:

Quản lý hậu mãi:

Đào tạo và phát triển đội ngũ:

Theo dõi hiệu suất và báo cáo:

Điều hành khi Trưởng phòng vắng mặt:

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc Trưởng nhóm kinh doanh.

3 năm kinh nghiệm

Kỹ năng quản lý đội nhóm và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp.

quản lý đội nhóm

đào tạo nhân sự

Tư duy sales nhạy bén và khả năng xây dựng chiến lược bán hàng.

sales nhạy bén

xây dựng chiến lược

Có kinh nghiệm phát triển thị trường và mở rộng tệp khách hàng.

phát triển thị trường

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề xuất sắc.

giao tiếp, đàm phán

giải quyết vấn đề

Tính chủ động, làm việc hiệu quả dưới áp lực doanh số.

chủ động

áp lực doanh số

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (16 - 18 triệu) + Phụ cấp (Ăn trưa, gửi xe) + Lương Doanh Thu + Thưởng Khác ⇒ Thu Nhập upto 35,000,000 - 50,000,000/ tháng

BHXH, nghỉ Lễ Tết, phép năm, thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09), thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13, thưởng nóng theo chính sách thưởng sẽ ban hành từng thời điểm, thưởng sinh nhật, ...

Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, team building, ..

Được cung cấp dụng cụ làm việc (điện thoại và chi phí gọi điện hàng tháng.

Được trao cơ hội học tập và phát triển bản thân.

Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin