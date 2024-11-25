Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Lập kế hoạch kinh doanh:
Tạo và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng
Tư vấn và thuyết phục khách hàng:
Giám sát và tối ưu hóa tỷ lệ chốt đơn:
Quản lý hậu mãi:
Đào tạo và phát triển đội ngũ:
Theo dõi hiệu suất và báo cáo:
Điều hành khi Trưởng phòng vắng mặt:
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc Trưởng nhóm kinh doanh.
Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cứng (16 - 18 triệu) + Phụ cấp (Ăn trưa, gửi xe) + Lương Doanh Thu + Thưởng Khác ⇒ Thu Nhập upto 35,000,000 - 50,000,000/ tháng
BHXH, nghỉ Lễ Tết, phép năm, thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09), thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13, thưởng nóng theo chính sách thưởng sẽ ban hành từng thời điểm, thưởng sinh nhật, ...
Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, team building, ..
Được cung cấp dụng cụ làm việc (điện thoại và chi phí gọi điện hàng tháng.
Được trao cơ hội học tập và phát triển bản thân.
Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
