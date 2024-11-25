Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh:
Tạo và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng
Tư vấn và thuyết phục khách hàng:
Giám sát và tối ưu hóa tỷ lệ chốt đơn:
Quản lý hậu mãi:
Đào tạo và phát triển đội ngũ:
Theo dõi hiệu suất và báo cáo:
Điều hành khi Trưởng phòng vắng mặt:

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc Trưởng nhóm kinh doanh.
3 năm kinh nghiệm
Kỹ năng quản lý đội nhóm và đào tạo nhân sự chuyên nghiệp.
quản lý đội nhóm
đào tạo nhân sự
Tư duy sales nhạy bén và khả năng xây dựng chiến lược bán hàng.
sales nhạy bén
xây dựng chiến lược
Có kinh nghiệm phát triển thị trường và mở rộng tệp khách hàng.
phát triển thị trường
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề xuất sắc.
giao tiếp, đàm phán
giải quyết vấn đề
Tính chủ động, làm việc hiệu quả dưới áp lực doanh số.
chủ động
áp lực doanh số

Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (16 - 18 triệu) + Phụ cấp (Ăn trưa, gửi xe) + Lương Doanh Thu + Thưởng Khác ⇒ Thu Nhập upto 35,000,000 - 50,000,000/ tháng
BHXH, nghỉ Lễ Tết, phép năm, thưởng các ngày Lễ (30/04, 02/09), thưởng Tết dương, Tết âm, lương tháng 13, thưởng nóng theo chính sách thưởng sẽ ban hành từng thời điểm, thưởng sinh nhật, ...
Hoạt động nội bộ: sinh nhật, thăm hỏi bản thân và gia đình các dịp hiếu hỉ, quốc tế phụ nữ, quốc tế đàn ông, trung thu, 01/06, team building, ..
Được cung cấp dụng cụ làm việc (điện thoại và chi phí gọi điện hàng tháng.
Được trao cơ hội học tập và phát triển bản thân.
Công ty có quỹ đào tạo dành cho nhân viên đi học bên ngoài
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Công ty cổ phần Phong Thủy Phùng Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tòa 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

