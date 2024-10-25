Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM UNITECHPHARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Nghệ An - Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Tổ chức hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, phân tuyến bán hàng tại vùng phụ trách.

- Triển khai các chương trình bán hàng, chính sách của công ty tới TDV và giám sát việc thực hiện của TDV.

- Đào tạo, hỗ trợ trình dược viên trong việc triển khai bán hàng, kết nối chăm sóc khách hàng, thúc đẩy hoàn thành doanh số

- Tham gia triển khai các chương trình marketing tại vùng phụ trách (nếu có)

- Chủ động xây dựng đề xuất các giải pháp gia tăng khách hàng, doanh số của vùng phụ trách

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh và nhân sự thuộc vùng phụ trách

- Gắn kết đội nhóm, tạo động lực, tinh thần làm việc tốt cho nhân viên của vùng phụ trách.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi từ 25-35 tuổi; Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế hoặc Y Dược.

+ Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí quản lý đi thị trường các công ty Dược, bán dược phẩm, Thực phẩm chức năng, ngành hàng thực phẩm, tiêu dùng...

+ Quản lý miền Bắc: yêu cầu sinh sống tại Hà Nội.

+ Quản lý miền miền Trung: yêu cầu sinh sống tại Nghệ An, Thanh Hóa.

+ Kỹ năng đàm phán tốt.

+ Kỹ năng quản lý; Lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch; Kỹ năng quản lý bán hàng; Kỹ năng thương lượng, đàm phán; Xây dựng và phát triển mạng lưới.

+ Có kinh nghiệm đi công tác tại các tỉnh khu vực miền Bắc, miền Trung.

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM UNITECHPHARM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 15-20 Triệu + lương trách nhiệm + thưởng doanh số (không giới hạn) + phụ cấp (Thu nhập 20 - 50 Triệu).

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được đào tạo ban đầu và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước, được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.

- Khen thưởng theo Quý/năm, Chế độ thưởng theo doanh số chung, nghỉ mát hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM UNITECHPHARM VIỆT NAM

