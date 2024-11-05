Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
- Hà Nội: Lotte Center 54 Liễu Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Xây dựng và phát triển đội ngũ về mặt chất lượng và số lượng
Kết hợp với các phòng ban của công ty để đào tạo, nâng cao kĩ năng chuyên môn cho nhân sự
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh và tuyển dụng, hỗ trợ đội nhóm
Theo dõi, đánh giá hoạt động của đội nhóm
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhân sự của đội nhóm
Đo lường tình hình hoạt động của đội nhóm và lên phương án giải quyết vấn đề, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về nhân sự và doanh số kinh doanh
Hoàn thiện các kỹ năng và tham dự đầy đủ tất cả các huấn luyện về phát triển quản lý
Xây dựng và triển khai các hoạt động phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Giao tiếp tốt, tinh thần cầu thị cao
Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc
Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo
Có kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tài chính hoặc kinh doanh là một lợi thế lớn
Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập xứng đáng - Cơ hội thăng tiến công bằng minh bạch
Lộ trình thăng tiến rõ ràng với các chương trình đào tạo huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng và quản lý nhân sự từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và đề cao năng lực
Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của công ty
Môi trường làm việc hiện đại: Hệ sinh thái trẻ trung, năng động và luôn cập nhật công nghệ mới nhất, hỗ trợ tối đa cho công việc.
Được đào tạo bài bản về thương hiệu cá nhân, kỹ năng quản lý, xây dựng đội ngũ và phát triển sự nghiệp bền vững.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
