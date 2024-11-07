Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tháp A Golden palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tổ chức và điều hành bộ máy kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; Điều hành mạng lưới kinh doanh nội địa của Công ty trên toàn quốc; Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng Giám đốc, GD ban về các chỉ tiêu kinh doanh nội địa.

Tổ chức Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hành tiềm năng, mở rộng thị trường theo mục tiêu; Duy trì quan hệ với các đối tác; Nắm vững các biến động thị trường, đưa ra các dự báo về tình hình và lên kế hoạch định kì hàng tháng/quý/năm về nhu cầu hàng hóa cho thị trường nội địa.

Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình, quy định liên quan tới bộ phận; Xây dựng chính sách bán hàng và chăm sóc các khách hàng; Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh được giao.

Phân tích tiềm năng thị trường, cập nhật thông tin đối thủ, đánh giá các rủi rõ tiềm tàng, có kế hoạch ngăn ngừa, có kế hoạch hành động kịp thời giảm tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh.

Xây dựng chiến lược sản phẩm, dịch vụ.

Xây dựng các mục tiêu OKR

Quản lý, phát triển đội ngũ nhân sự.

Hiện thực hóa doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch và định hướng của công ty.

Tổ chức triển khai các hoạt động tiếp thị và phát triển thương hiệu sản phẩm

Báo cáo lên các cấp trên về tiến độ, kết quả kinh doanh; nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại thương, kinh tế, quản trị kinh doanh.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Kinh nghiệm (số năm ở vị trí tương đương): từ 3 năm trở lên (kinh nghiệm làm việc tại các công ty quy mô lớn)

Phẩm chất cá nhân/Thái độ làm việc: nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao

Kiến thức: Am hiểu về sản phẩm, khách hàng, thị trường, tư duy phân tích.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng, kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng tổ chức, kĩ năng quản lí thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

Du lịch, Teambuiding hàng năm.

Thưởng KPI, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin