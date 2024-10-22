Tuyển Quản lý kinh doanh Clearly Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Clearly Vietnam Co., Ltd
- Hồ Chí Minh: Đặng Tiến Đông, P Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
1. Lãnh đạo bộ phận kinh doanh
Có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo khu vực được phân công Quản lý từng khâu làm việc của bộ máy kinh doanh nhằm đạt chất lượng cao nhất. Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng theo sự phân công của cấp trên. Phụ trách quản lý kinh doanh các nhóm nhỏ trong doanh nghiệp.
Có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo khu vực được phân công
Quản lý từng khâu làm việc của bộ máy kinh doanh nhằm đạt chất lượng cao nhất.
Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng theo sự phân công của cấp trên.
Phụ trách quản lý kinh doanh các nhóm nhỏ trong doanh nghiệp.
2. Dự đoán thị trường, thiết lập kế hoạch kinh doanh
Lập kế hoạch chi tiết về việc xây dựng chi nhánh ở nhiều khu vực khác nhau. Đánh giá thị trường thông qua các số liệu đã thu thập và phân tích
Lập kế hoạch chi tiết về việc xây dựng chi nhánh ở nhiều khu vực khác nhau.
Đánh giá thị trường thông qua các số liệu đã thu thập và phân tích
3. Xây dựng chiến lược sản phẩm, dịch vụ
Thực hiện làm việc với các bộ phận khác, ví dụ như Marketing, sản xuất,... để xác định được các đặc điểm của sản phẩm, đưa thông tin quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ. Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.
Thực hiện làm việc với các bộ phận khác, ví dụ như Marketing, sản xuất,... để xác định được các đặc điểm của sản phẩm, đưa thông tin quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ.
Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.
4. Xây dựng chiến lược bán hàng
Lập các chỉ tiêu, KPI cho bộ phận kinh doanh như doanh số bán hàng, tỷ lệ hài lòng của khách hàng, tỷ suất lợi nhuận,... Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các công tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh.
Lập các chỉ tiêu, KPI cho bộ phận kinh doanh như doanh số bán hàng, tỷ lệ hài lòng của khách hàng, tỷ suất lợi nhuận,...
Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các công tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh.
5. Xây dựng chiến lược Marketing
6. Quản lý, phát triển nhân sự
Quản lý công tác tuyển dụng nhân viên mới cho lĩnh vực kinh doanh. . Đào tạo nhân sự mới thuộc chuyên môn kinh doanh
Quản lý công tác tuyển dụng nhân viên mới cho lĩnh vực kinh doanh. .
Đào tạo nhân sự mới thuộc chuyên môn kinh doanh
7. Xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ kinh doanh
8. Vạch ra chiến lược dài hạn, phát triển hình ảnh thương hiệu
9. Cố vấn chiến lược cho CEO
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức kinh doanh - thương mại, hiểu biết về chuẩn mực, pháp luật liên quan;
Hiểu biết về các kiến thức liên quan đến doanh thu, lợi nhuận, tài chính của doanh nghiệp
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 10 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ở vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm đàm phán, khai thác quan hệ giao dịch với khách hàng;
Khả năng truyền đạt, kỹ năng thuyết trình và ảnh hưởng đến tất cả các cấp bậc nhân viên kinh doanh trong tổ chức.
Có khả năng điều hành, xây dựng và sắp xếp công việc, giao việc hiệu quả;
Chịu được áp lực cao trong công việc
Sức khỏe tốt, Thân thiện, hòa đồng, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc.
Tại Clearly Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng, 85% LCB + PC điện thoại + PC Công tác phí;
Thu nhập chính thức gồm: LCB + PC+ Thưởng hiệu quả công việc + Hoa hồng .
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;
Được review tăng lương định kỳ hằng năm 1- 2 lần
Chương trình Teambuilding, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác;
Phụ cấp công tác phí khi tham gia công tác
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Clearly Vietnam Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI