Tuyển Quản lý kinh doanh Clearly Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đặng Tiến Đông, P Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Lãnh đạo bộ phận kinh doanh

Có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo khu vực được phân công Quản lý từng khâu làm việc của bộ máy kinh doanh nhằm đạt chất lượng cao nhất. Chịu trách nhiệm quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng và hỗ trợ khách hàng theo sự phân công của cấp trên. Phụ trách quản lý kinh doanh các nhóm nhỏ trong doanh nghiệp.

2. Dự đoán thị trường, thiết lập kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch chi tiết về việc xây dựng chi nhánh ở nhiều khu vực khác nhau. Đánh giá thị trường thông qua các số liệu đã thu thập và phân tích

3. Xây dựng chiến lược sản phẩm, dịch vụ

Thực hiện làm việc với các bộ phận khác, ví dụ như Marketing, sản xuất,... để xác định được các đặc điểm của sản phẩm, đưa thông tin quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ. Hỗ trợ xử lý các khiếu nại liên quan đến vấn đề kinh doanh bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, v.v.

4. Xây dựng chiến lược bán hàng

Lập các chỉ tiêu, KPI cho bộ phận kinh doanh như doanh số bán hàng, tỷ lệ hài lòng của khách hàng, tỷ suất lợi nhuận,... Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các công tác liên quan đến việc thực hiện chính sách kinh doanh.

5. Xây dựng chiến lược Marketing

6. Quản lý, phát triển nhân sự

Quản lý công tác tuyển dụng nhân viên mới cho lĩnh vực kinh doanh. . Đào tạo nhân sự mới thuộc chuyên môn kinh doanh

7. Xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ kinh doanh

8. Vạch ra chiến lược dài hạn, phát triển hình ảnh thương hiệu

9. Cố vấn chiến lược cho CEO

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, kinh tế, thương mại hoặc ngành liên quan.

Nắm vững kiến thức kinh doanh - thương mại, hiểu biết về chuẩn mực, pháp luật liên quan;

Hiểu biết về các kiến thức liên quan đến doanh thu, lợi nhuận, tài chính của doanh nghiệp

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 10 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ở vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm đàm phán, khai thác quan hệ giao dịch với khách hàng;

Khả năng truyền đạt, kỹ năng thuyết trình và ảnh hưởng đến tất cả các cấp bậc nhân viên kinh doanh trong tổ chức.

Có khả năng điều hành, xây dựng và sắp xếp công việc, giao việc hiệu quả;

Chịu được áp lực cao trong công việc

Sức khỏe tốt, Thân thiện, hòa đồng, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc.

Tại Clearly Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng, 85% LCB + PC điện thoại + PC Công tác phí; Thu nhập chính thức gồm: LCB + PC+ Thưởng hiệu quả công việc + Hoa hồng . Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT; Được review tăng lương định kỳ hằng năm 1- 2 lần Chương trình Teambuilding, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác; Phụ cấp công tác phí khi tham gia công tác Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

