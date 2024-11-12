Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TAKA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Đối tượng, đối tác: Phát triển các đại lý độc quyền cấp tỉnh, đại lý cấp I, đại lý cấp II, nhà kinh doanh thông thái

Đối tượng, đối tác:

Giới thiệu, tiếp cận, đàm phán: Tìm kiếm, lựa chọn, kết nối, giới thiệu, tư vấn, giải thích chính sách để đối tác ký hợp đồng phân phối nước Aruka trên địa bàn

Giới thiệu, tiếp cận, đàm phán:

Follow bám sát công việc: Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, đào tạo và hướng dẫn các đại lý, nhà kinh doanh thông thái trong quá trình phân phối sản phẩm nước ra thị trường, đến tay người tiêu dùng. Theo dõi quá trình hợp tác, thúc đẩy doanh thu, kiểm soát gian lận thương mại, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ (nếu có).

Follow bám sát công việc:

Hỗ trợ các đại lý, nhà kinh doanh thông thái: Hỗ trợ, duy trì và phát triển mối quan hệtốt với các đại lý, nhà thông thái. Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối, giới thiệu để khách hàng biết, quan tâm, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm nước ion kiềm Aruka

Hỗ trợ các đại lý, nhà kinh doanh thông thái:

Tổng kết báo cáo, thống kê KPI cho cấp trên: Báo cáo lên các cấp quản lý về kết quả thực hiện theo ngày, tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất (nếu có yêu cầu).

Tổng kết báo cáo, thống kê KPI cho cấp trên:

Đề xuất: Đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công việc cũng như giúp Công ty không ngừng cải tiến, hoàn thiện quy trình, mạng lưới phân phối sản phẩm nước ion kiềm Aruka.

Đề xuất:

Giám đốc kinh doanh tỉnh (KPI toàn tỉnh):

Pháttriển 20 đại lý cấp I/tháng

Pháttriển 50 đại lý cấp II/tháng

Phát triển 100 nhà kinh doanh thông thái/tháng

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 30 tuổi - 60 tuổi

Trình độ Cao đẳng trở lên.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.

Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.

Kĩ năng giao tiếp , quản lý tốt.

Kĩ năng đàm phán và thuyết phục

Kĩ năng phân tích tình huống,xử lí tình huống

Kĩ năng tổ chức và quản lý.

Kĩ năng quản trị mối quan hệ.

Bảo mật kinh doanh.

Thái độ: đặt đối tác, khách hàng là trung tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TAKA Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 20 triệu đồng/tháng nếu ký hợp đồng chính thức

Thời gian thử việc 01 tháng: Hưởng 80% mức lương chính thức nếu tuyển được 6 đại lý ký hợp đồng.

Được kết nối các NPP Miền, Tỉnh, Đại lý cấp I, cấp II .

kết nối được NPP MIỀN : thưởng nóng 100 triệu + 0.5% doanh số miền trọn đờ

Kết nối NPP TỈNH : thưởng nóng 20 triệu + 1% doanh số tỉnh trọn đời.

Kết nói NPP CẤP 1: Thưởng nóng 10 triệu + 2% doanh số cấp 1 trọn đời

Kết nối NPP CẤP 2: thưởng nóng 5 triệu + 3% doanh số cấp 2 trọn đời

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TAKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin