Tuyển Quản lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KANGEN HOÀN NGUYÊN TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KANGEN HOÀN NGUYÊN TẠI HÀ NỘI
- Hà Nội: Hà Đông
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Nắm vững kiến thức về sản phẩm máy lọc nước ion kiềm
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì nguồn khách tiềm năng sẵn có
Đào tạo và huấn luyện trực tiếp trên thị trường
Lên kế hoạch làm việc theo tuần, tháng, quý
Báo cáo tình hình kinh doanh của team cho Lãnh đạo hàng tuần
Cập nhật kiến thức và chuyển giao cho nhân viên kịp thời
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ từ 30 tuổi trở lên, ưu tiên kinh nghiệm 1 năm làm vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, có kỹ năng đàm phán chủ động trong công việc
Có kỹ năng giao tiếp, sẵn sàng đi công tác vài ngày
Biết lái xe ô tô là lợi thế
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KANGEN HOÀN NGUYÊN TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 1000$-3000$
Lương được tập đoàn chi trả bằng tài khoản USD được nộp thuế đầy đủ
Môi trường làm việc không áp lực, không KPI, không khoán doanh số
Thời gian làm việc linh động, có thể làm 2 công việc
Tham gia du lịch team building 3 tháng/ lần
Được đào tạo tại những resort sang chảnh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KANGEN HOÀN NGUYÊN TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
