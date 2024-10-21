Tuyển Quản lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KANGEN HOÀN NGUYÊN TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Nắm vững kiến thức về sản phẩm máy lọc nước ion kiềm Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì nguồn khách tiềm năng sẵn có Đào tạo và huấn luyện trực tiếp trên thị trường Lên kế hoạch làm việc theo tuần, tháng, quý Báo cáo tình hình kinh doanh của team cho Lãnh đạo hàng tuần Cập nhật kiến thức và chuyển giao cho nhân viên kịp thời

Nam nữ từ 30 tuổi trở lên, ưu tiên kinh nghiệm 1 năm làm vị trí tương đương Nhanh nhẹn, có kỹ năng đàm phán chủ động trong công việc Có kỹ năng giao tiếp, sẵn sàng đi công tác vài ngày Biết lái xe ô tô là lợi thế

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KANGEN HOÀN NGUYÊN TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 1000$-3000$ Lương được tập đoàn chi trả bằng tài khoản USD được nộp thuế đầy đủ Môi trường làm việc không áp lực, không KPI, không khoán doanh số Thời gian làm việc linh động, có thể làm 2 công việc Tham gia du lịch team building 3 tháng/ lần Được đào tạo tại những resort sang chảnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KANGEN HOÀN NGUYÊN TẠI HÀ NỘI

