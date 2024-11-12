Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
- Hà Nội: Số 102 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu
- Quản trị hoạt động của các bộ phận và nhân sự làm việc tại phòng khám.
- Xây dựng cách thức quản trị phòng khám và quy trình giám sát phù hợp.
- Quản lý toàn toàn bộ hoạt động tại phòng khám: quản lý về kinh doanh, vận hành, về nhân sự, về tài sản, hàng hóa...
- Chịu trách nhiệm về Doanh số với Ban Lãnh đạo: phân bổ chỉ tiêu cho Nhân viên; giám sát, đốc thúc, hỗ trợ để nhân sự hoàn thành chỉ tiêu được giao.
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh, điều hành, vận hành của phòng khám, xử lý tất cả các vấn đề phát sinh hàng ngày.
- Lập kế hoạch và thực hiện vận hành hoạt động kinh doanh đảm bảo kế hoạch tăng doanh số định kỳ.
- Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, cải tiến, chuẩn hóa quy trình tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh thu, lợi nhuận, phương hướng phát triển của khối cơ sở.
- Phối hợp tham gia tuyển dụng nhân sự và đánh giá đầu vào về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và điểm chạm dịch vụ tốt nhất đối với từng Khách hàng.
- Giải quyết các vướng mắc của khách hàng, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng của phòng khám; duy trì và phát triển khách hàng.
- Trực tiếp xử lý khiếu nại của khách hàng và báo báo lên Ban lãnh đạo.
- Phụ trách công tác ngoại giao, tiếp đoàn các cơ quan ban ngành khi đến làm việc với Phòng khám.
- Kiểm soát trang thiết bị tại phòng khám, kịp thời báo sửa chữa, khắc phục lỗi khi có phát sinh.
- Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc giao
Yêu Cầu Công Việc
- Ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương. Độ tuổi từ 28 tuổi trở lên. Đã từng quản lý nha khoa
- Ngoại hình khá
- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
- Có thiện cảm
- Nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn
- Có kinh nghiệm làm việc tại các Phòng khám nha khoa
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13 và các chế độ theo quy định của nhà nước
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước
- Du lịch và teambuilding hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
