Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 102 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

- Quản trị hoạt động của các bộ phận và nhân sự làm việc tại phòng khám.

- Xây dựng cách thức quản trị phòng khám và quy trình giám sát phù hợp.

- Quản lý toàn toàn bộ hoạt động tại phòng khám: quản lý về kinh doanh, vận hành, về nhân sự, về tài sản, hàng hóa...

- Chịu trách nhiệm về Doanh số với Ban Lãnh đạo: phân bổ chỉ tiêu cho Nhân viên; giám sát, đốc thúc, hỗ trợ để nhân sự hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh, điều hành, vận hành của phòng khám, xử lý tất cả các vấn đề phát sinh hàng ngày.

- Lập kế hoạch và thực hiện vận hành hoạt động kinh doanh đảm bảo kế hoạch tăng doanh số định kỳ.

- Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, cải tiến, chuẩn hóa quy trình tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh thu, lợi nhuận, phương hướng phát triển của khối cơ sở.

- Phối hợp tham gia tuyển dụng nhân sự và đánh giá đầu vào về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm làm việc.

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và điểm chạm dịch vụ tốt nhất đối với từng Khách hàng.

- Giải quyết các vướng mắc của khách hàng, tổ chức thực hiện công tác chăm sóc khách hàng của phòng khám; duy trì và phát triển khách hàng.

- Trực tiếp xử lý khiếu nại của khách hàng và báo báo lên Ban lãnh đạo.

- Phụ trách công tác ngoại giao, tiếp đoàn các cơ quan ban ngành khi đến làm việc với Phòng khám.

- Kiểm soát trang thiết bị tại phòng khám, kịp thời báo sửa chữa, khắc phục lỗi khi có phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc giao

- Chuyên ngành Quản trị, kinh doanh, đối ngoại,...

- Ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương. Độ tuổi từ 28 tuổi trở lên. Đã từng quản lý nha khoa

- Ngoại hình khá

- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe

- Có thiện cảm

- Nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn

- Có kinh nghiệm làm việc tại các Phòng khám nha khoa

- Mức lương: Lương cứng + hoa hồng + phụ cấp ăn trưa + phục cấp gửi xe + thưởng tổng thu nhập từ 70-100tr/ tháng

- Lương tháng 13 và các chế độ theo quy định của nhà nước

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước

- Du lịch và teambuilding hàng năm

