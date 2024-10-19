Tuyển Quản lý kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đan Phượng ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bảo hiểm - Đầu tư đến khách hàng thông qua kênh kinh doanh trực tiếp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao. Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Bảo hiểm - Đầu Tư đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao; Thẩm định, thu thập và hoàn tất các hồ sơ và thủ tục hợp đồng cho khách hàng theo quy định của VIB; Quản lý và theo dõi việc đóng phí bảo hiểm của khách hàng theo hợp đồng được ký kết; Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng, chương trình ưu đãi, khuyến mãi nhằm duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng; Đảm bảo đáp ứng sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...; Tối thiểu 5-6 năm (Giám đốc), 3-4 năm (Chuyên viên cao cấp), 2 năm (Chuyên viên chính), ưu tiên có (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ và Bảo hiểm; Am hiểu các sản phẩm, quy trình và chính sách liên quan đến Bảo hiểm - Đầu tư của Ngân hàng Bán lẻ; Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, tự tin; Kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề tốt; Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt; Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn Đóng BH full 100% lương Chế độ thăm khám sức khoẻ, du lịch hàng năm Cơ hội thăng tiến nhanh chóng, review hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

