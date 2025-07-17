Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 750 USD

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Phóng viên/Biên tập viên tin tức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Mức lương
650 - 750 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 650 - 750 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hiện các công việc liên quan tới công tác GPMB ở các dự án của Tổng công ty do lãnh đạo Tổng công ty phân công, trong đó bao gồm:
- Làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án.
- Trực tiếp tham gia vào quá trình giải phóng mặt bằng của dự án; Tham gia kiểm đếm, điều tra hiện trạng, tiếp cận, vận động người dân có đất phải GPMB.
- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến quá trình thực hiện.
- Chịu trách nhiệm rà soát và nắm bắt các số liệu GPMB.
- Lập kế hoạch làm việc, kế hoạch tiến độ thực hiện để báo cáo HĐQT, Ban TGĐ theo tuần/tháng/quý/ năm hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
- Phối hợp làm việc với các phòng/ban liên quan của Tổng công ty để thực hiện các thủ tục nội bộ liên quan tới công tác GPMB (Ban Tài chính, Phòng kế toán, Ban quản lý dự án ....).
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ GPMB.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo BQLDA và Thủ trưởng đơn vị.
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

