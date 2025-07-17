Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 750 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thực hiện các công việc liên quan tới công tác GPMB ở các dự án của Tổng công ty do lãnh đạo Tổng công ty phân công, trong đó bao gồm:

- Làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án.

- Trực tiếp tham gia vào quá trình giải phóng mặt bằng của dự án; Tham gia kiểm đếm, điều tra hiện trạng, tiếp cận, vận động người dân có đất phải GPMB.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến quá trình thực hiện.

- Chịu trách nhiệm rà soát và nắm bắt các số liệu GPMB.

- Lập kế hoạch làm việc, kế hoạch tiến độ thực hiện để báo cáo HĐQT, Ban TGĐ theo tuần/tháng/quý/ năm hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Phối hợp làm việc với các phòng/ban liên quan của Tổng công ty để thực hiện các thủ tục nội bộ liên quan tới công tác GPMB (Ban Tài chính, Phòng kế toán, Ban quản lý dự án ....).

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ GPMB.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo BQLDA và Thủ trưởng đơn vị.

QUYỀN LỢI:

- Thu nhập: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.