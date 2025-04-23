Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức Công Ty TNHH Sáng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm
- Hồ Chí Minh:
- LÔ 10, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN TÂN TẠO, PHƯỜNG TÂN TẠO A, QUẬN BÌNH TÂN, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực hotline fanpage thương hiệu vali LUG
- Tiếp nhận cuộc gọi, hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, chính sách khuyến mãi,...
- Báo cáo, tổng hợp khiếu nại của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng
- Phối hợp theo dõi đơn hàng với các đơn vị vận chuyển, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng đúng hẹn, xử lý các đơn hàng lỗi, khiếu nại của khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí Chăm sóc khách hàng/ Telesales/ Nhân viên bán hàng, kinh doanh, v.v.
- Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn
- Có khả năng lắng nghe, giải quyết vấn đề
Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHTN, BHXH, thưởng sinh nhật, ốm đau, lễ tết,...
- Thưởng doanh số, KPI, lương tháng 13
- Xét duyệt tăng lương định kỳ hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sáng Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
