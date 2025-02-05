Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức DESIGN LAB KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức DESIGN LAB KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

DESIGN LAB KOREA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
DESIGN LAB KOREA

Phóng viên/Biên tập viên tin tức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phóng viên/Biên tập viên tin tức Tại DESIGN LAB KOREA

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9, đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Trực tiếp tham gia khâu hậu kỳ hình ảnh.
• Xử lý hình ảnh từ thô cho đến hoàn thiện cuối cùng.
• Làm việc theo sự phân chia công việc của công ty.
• Sử dụng thành thạo Photoshop để xử lý hình ảnh.
• Có tư duy thẩm mỹ tốt và khả năng tạo ra những bức ảnh độc đáo.
• Đảm bảo thời gian hoàn thành công việc theo yêu cầu.
• Hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để cải thiện quy trình làm việc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh sửa hình ảnh.
• Tốt nghiệp các trường thiết kế, mỹ thuật hoặc có liên quan.
• Kỹ năng sử dụng Photoshop thành thạo.
• Có tư duy thẩm mỹ tốt và khả năng nhận diện chi tiết.
• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
• Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Tại DESIGN LAB KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DESIGN LAB KOREA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Vũ Thị Hồng Ngọc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

