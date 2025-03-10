Tuyển Phóng viên/Biên tập viên tin tức CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HOA VÀ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 ngõ 11 Thái Hà, Trung Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phóng viên/Biên tập viên tin tức Với Mức Lương Thỏa thuận

- Viết tin, bài, phóng sự, sáng tạo nội dung trên tạp chí, trang online vntravellive.com.

- Chụp ảnh cho bài viết, quay dựng short clip cơ bản đăng trên kênh Online, kênh Social của Travellive.

- Hỗ trợ công tác sản xuất báo in:

+ Tham gia sản xuất nội dung các dự án truyền thông.

+ Nhận file/trả file cho phòng Kinh doanh, sắp trang, đọc bông bài, phối hợp chuyển dịch và đốc thúc tiến độ dịch,...

- Chủ động phát hiện đề tài, đề xuất của Ban Biên tập và thực hiện bài sản xuất với các đề tài được duyệt. Có KPI công việc theo từng tuần.

- Mở rộng mạng lưới CTV, đóng góp nội dung, hình ảnh, clip,... trên tạp chí Travelluve và các kênh trong hệ sinh thái Travellive (website, kênh Social, group,...)

- Tham dự các sự kiện họp báo, khai trương, hội thảo, farmtrip trải nghiệm dịch vụ du lịch, khách sạn,... khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp khoa báo chí hoặc đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các cơ quan báo chí.

- Có máy ảnh và biết chụp ảnh, quay phim cơ bản, sáng tạo content.

- Chủ động xử lý công việc và có trách nhiệm với công việc được giao.

- Ưu tiên kinh nghiệm và yêu thích làm nội dung theo mảng Du lịch/Văn hóa/Ẩm thực/Nghệ thuật/Lifestyle...

- Có kinh nghiệm sản xuất nội dung đa dạng: content, digital content, photo, video, audio, podcast...

- Thích làm việc trong môi trường giao tiếp, sáng tạo và cam kết ổn định.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HOA VÀ LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, không hạn chế thu nhập

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp

- Nghỉ phép và nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

- Thưởng lễ tết theo năng lực nhân sự

- Trở thành nhân sự trong một công ty có tốc độ phát triển nhanh và lâu đời trên thị trường du lịch ở Việt Nam và quốc tế

- Môi trường làm việc văn minh và được học hỏi để phát triển bản thân, phát triển quan hệ thông qua việc tiếp cận và hợp tác với các đối tác uy tín (tập đoàn đa quốc gia, bộ/cục du lịch các nước trên thế giới, khách sạn/resort, hàng không...)

- Cơ hội khám phá và trải nghiệm dịch vụ luxury travel thông qua các chuyến đi tác nghiệp...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HOA VÀ LÊ

