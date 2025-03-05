Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 05 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý các kênh digital facebook fanpage, Tiktok và kênh social media liên quan
Soạn thảo và xây dựng hình ảnh, nội dung sáng tạo, content angle, kịch bản cho các chiến dịch/ chương trình quảng bá / hoạt động truyền thông của Công ty theo từng mục tiêu cụ thể.
Nhận chỉ đạo trực tiếp từ BGĐ phụ trách mảng Online để lên kế hoạch content chi tiết cho các kênh Online của công ty
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông như bài viết, idead ....
Sắp xếp và triển khai các lịch quay, chụp với nhân vật.,,,
Tham gia cùng Team Media xây dựng chiến lược và tạo ra các ý tưởng sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu marketing của Công ty trên các kênh digital như YouTube, Facebook, Tiktok, Instagram...
Luôn cập nhật thông tin về các phương tiện truyền thông trực tuyến, hành vi người tiêu dùng và xu hướng kỹ thuật số trực tuyến của Việt Nam để đưa ra các đề xuất chính xác, hiệu quả.
Kiểm soát chất lượng hình ảnh, nội dung theo các chiến dịch
Lập báo cáo, phân tích, tổng hợp tình hình thực hiện công việc, đúc kết giải pháp cải thiện hiệu quả công việc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Marketing, truyền thông, báo chí, quản trị kinh doanh.
Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, văn phong mạch lạc, thu hút.
Kinh nghiệm từ 2 năm trong việc viết bài quảng cáo trên Tiktok, Facebook, bài Pr đăng tải trên các báo online hoặc báo giấy.
Am hiểu, sử dụng được các công cụ sản xuất nội dung về hình ảnh, video,..
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo.
Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin thành thạo.
Có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, hợp tác, chủ động và sáng tạo.
Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, độc lập, quyết định nhanh chóng, chín chắn

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Các hoạt động team building, nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THANH LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

