Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà Mitec, số 1 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đảm bảo đủ nguồn nhân sự theo yêu cầu đã được phê duyệt.

- Triển khai kế hoạch tuyển dụng chi tiết để tìm kiếm ứng viên nhanh nhất đưa vào phỏng vấn.

- Sắp xếp, lên kế hoạch phỏng vấn và offer ứng viên trúng tuyển, tiếp đón nhân sự mới đi làm.

- Tiếp nhận đánh giá phỏng vấn ứng viên đạt yêu cầu và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình tuyển dụng.

- Luôn cập nhập nguồn dữ liệu ứng viên để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về nhân sự khi có nhu cầu tuyển dụng phát sinh.

- Tạo mạng liên hệ network tốt để có nhiều mối quan hệ, mở rộng phạm vi có ứng viên nhanh chóng

- Hỗ trợ các hoạt động liên kết với trường ĐH/ CĐ làm job fair

- Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông thương hiệu

- Cập nhập & theo dõi các file nhân sự theo dõi theo sự hướng dẫn của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cử nhân

- Kiến thức chuyên môn: Kinh tế, tài chính, quản trị nguồn nhân lực

- Ngoại ngữ (tiếng Anh): Đọc hiểu cơ bản

- Thái độ/ Phẩm chất nghề: Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt huyết, trung thực, tự tin, mềm dẻo

- Kinh nghiệm: 1-3 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên uv có KN lĩnh vực giáo dục

- Ưu tiên có khả năng thiết kế canva, content cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12-15M+ lương tháng 13 + thưởng KD

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT..

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm cùng ngày lễ tết theo quy định pháp luật

- Được nghỉ 01 ngày hưởng nguyên lương vào sinh nhật bản thân

- Tham gia team building hàng năm và nhiều hoạt động khác theo quy chế Công ty

- Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho công việc

- Được đào tạo về lộ trình phát triển bản thân tại công ty

- Được hưởng các chế độ chính sách đãi ngộ tốt của công ty

- Chính sách ưu đãi học phí tại TT dành cho CBNV công ty từ 65%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

