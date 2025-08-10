Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên đơn hàng, xuất hóa đơn

Soạn hợp đồng

Tổng hợp công nợ, gửi thông tin công nợ

Đề xuất và theo dõi trả thưởng chương trình bán hàng

Hạch toán/lập báo cáo thuế tháng/ quý/ báo cáo tài chính

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học – cao đẳng chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương, độ tuổi 1998 trở lên.

Từng làm kế toán công ty mảng phân phối, thương mại xuất nhập khẩu, thương mại điện tử

Thành thạo vi tính văn phòng như Excel, Word và biết sử dụng phần mềm misa.

Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, chăm chỉ chịu khó và tư duy tốt

Ưu tiên cho ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12 - 15 triệu/tháng

Được tạo điều kiện để phát triển bản thân 1 cách toàn diện;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện;

Được hưởng chế độ theo quy định của Công ty; Lương tháng 13, Du lịch hàng năm

Được hưởng chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN

