Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 8, Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên đơn hàng, xuất hóa đơn
Soạn hợp đồng
Tổng hợp công nợ, gửi thông tin công nợ
Đề xuất và theo dõi trả thưởng chương trình bán hàng
Hạch toán/lập báo cáo thuế tháng/ quý/ báo cáo tài chính
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học – cao đẳng chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương, độ tuổi 1998 trở lên.
Từng làm kế toán công ty mảng phân phối, thương mại xuất nhập khẩu, thương mại điện tử
Thành thạo vi tính văn phòng như Excel, Word và biết sử dụng phần mềm misa.
Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, chăm chỉ chịu khó và tư duy tốt
Ưu tiên cho ứng viên có thể đi làm ngay.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 12 - 15 triệu/tháng
Được tạo điều kiện để phát triển bản thân 1 cách toàn diện;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
Được hưởng chế độ theo quy định của Công ty; Lương tháng 13, Du lịch hàng năm
Được hưởng chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM Y DƯỢC VHN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
