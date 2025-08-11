Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 BT4 Nguyễn Phan Chánh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Giám đốc

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Hỗ trợ công tác văn thư của văn phòng Giám đốc: Lưu trữ hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ Giám đốc khi đi công tác.

Truyền đạt thông tin của Giám Đốc đến các phòng ban, bộ phận liên quan và gửi phản hồi trực tiếp cho Ban Giám Đốc.

Theo dõi và báo cáo tình thình thực hiện công việc ở các phòng ban theo yêu cầu của Giám đốc.

Thực hiện công tác hậu cần cho các chuyến công tác của Ban Giám đốc (liên hệ đối tác, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, làm các thủ tục visa).

Giúp việc cho Ban Giám đốc trong các quan hệ đối nội và đối ngoại khi cần thiết.

Chăm sóc khách hàng (gửi quà, hoa vào các dịp lễ, kỷ niệm…).

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Hành chính, Ngoại ngữ hoặc liên quan.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, Word, Excel tốt Kỹ năng quản lý hồ sơ, dữ liệu, kỹ năng lập kế hoạch, năng động.

- Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Yêu cầu có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12-15tr + thưởng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và học hỏi cao

• Thưởng các ngày Lễ - Tết và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ trong năm, Du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.