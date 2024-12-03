Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- SN 16C Ngách 197/58/5 Đường Hoàng Mai, Q. Hoàng Mai, TP HN, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Tạo ra 60 short video/tháng theo yêu cầu
Trực tiếp xây dựng ý tưởng cho short video.
Quay video + edit video
Tham gia vào các hoạt động để tạo thành các short video nếu cần
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích sáng tạo nội dung và muốn học hỏi để phát triển bản thân
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm content creator
Kiên trì và có khả năng làm việc theo nhóm.
Biết sử dụng capcut PC hoặc thành thạo capcut mobile
Làm tối thiểu 5 buổi/ tuần (thời gian làm việc linh hoạt)
Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Thưởng traffic: 500.000 - 5.000.000 VNĐ/ tháng
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cứng (không bao gồm phụ cấp và thưởng)
Được hướng dẫn và làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
