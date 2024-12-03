Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SN 16C Ngách 197/58/5 Đường Hoàng Mai, Q. Hoàng Mai, TP HN, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tạo ra 60 short video/tháng theo yêu cầu
Trực tiếp xây dựng ý tưởng cho short video.
Quay video + edit video
Tham gia vào các hoạt động để tạo thành các short video nếu cần

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích sáng tạo nội dung và muốn học hỏi để phát triển bản thân
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm content creator
Kiên trì và có khả năng làm việc theo nhóm.
Biết sử dụng capcut PC hoặc thành thạo capcut mobile
Làm tối thiểu 5 buổi/ tuần (thời gian làm việc linh hoạt)

Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5.000.000 VNĐ/ tháng
Thưởng traffic: 500.000 - 5.000.000 VNĐ/ tháng
Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cứng (không bao gồm phụ cấp và thưởng)
Được hướng dẫn và làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

