Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SN 16C Ngách 197/58/5 Đường Hoàng Mai, Q. Hoàng Mai, TP HN, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Tạo ra 60 short video/tháng theo yêu cầu

Trực tiếp xây dựng ý tưởng cho short video.

Quay video + edit video

Tham gia vào các hoạt động để tạo thành các short video nếu cần

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích sáng tạo nội dung và muốn học hỏi để phát triển bản thân

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm content creator

Kiên trì và có khả năng làm việc theo nhóm.

Biết sử dụng capcut PC hoặc thành thạo capcut mobile

Làm tối thiểu 5 buổi/ tuần (thời gian làm việc linh hoạt)

Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5.000.000 VNĐ/ tháng

Thưởng traffic: 500.000 - 5.000.000 VNĐ/ tháng

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cứng (không bao gồm phụ cấp và thưởng)

Được hướng dẫn và làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy

