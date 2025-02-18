Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 06, 2nd AVE, Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Quay edit video sản phẩm phù hợp với các nền tảng tiktok và youtube (visual bao gồm ảnh, video ngắn...) phục vụ cho bộ phận Idea Tiktok

- Phối hợp với bộ phận content để sản xuất video đăng tải lên các nền tảng tiktok, short, reels

- Phối hợp với bộ phận Thiết kế sản xuất giao diện, đồ họa cho các video;

- Đảm bảo tất cả video thành phẩm trên các kênh truyền thông theo Brand guideline;

- Quản lý kho hình ảnh, video;

- Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết quay chụp video cơ bản

- Biết sử dụng phần mềm Capcut.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 6.000.000 - 9.000.000 - Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty

- Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.

- Ban Lãnh đạo Tâm -Tài, đồng hành và hỗ trợ.

- Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM

