Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM
- Hà Nội:
- Số 06, 2nd AVE, Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
- Quay edit video sản phẩm phù hợp với các nền tảng tiktok và youtube (visual bao gồm ảnh, video ngắn...) phục vụ cho bộ phận Idea Tiktok
- Phối hợp với bộ phận content để sản xuất video đăng tải lên các nền tảng tiktok, short, reels
- Phối hợp với bộ phận Thiết kế sản xuất giao diện, đồ họa cho các video;
- Đảm bảo tất cả video thành phẩm trên các kênh truyền thông theo Brand guideline;
- Quản lý kho hình ảnh, video;
- Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết quay chụp video
- Biết sử dụng phần mềm Capcut.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty
- Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.
- Ban Lãnh đạo Tâm -Tài, đồng hành và hỗ trợ.
- Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ X-COM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
