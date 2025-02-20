Tuyển Producer (Sản xuất phim) JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại JobsGO Recruit
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 20 ngõ 56 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Phụ trách quay chụp
- Edit video
- Hỗ trợ livestream.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo phần mềm dựng (Premiere, Capcut hoặc Davinci) và After Effects.
- Thường xuyên cập nhật trend mới trên mạng xã hội.
- Khả năng thích nghi cao, linh hoạt điều chỉnh theo phong cách và màu sắc riêng.
- Chịu được áp lực.
- Cam kết gắn bó tối thiểu 6 tháng.
* Ưu tiên:
- Có con mắt nghệ thuật, trí tưởng tượng phong phú (gu âm nhạc và tiết tấu tốt là lợi thế lớn).
- Có thể bổ sung ý tưởng quay dựng cho ấn phẩm.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15.000.000 VNĐ.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
- Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
