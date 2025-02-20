Tuyển Producer (Sản xuất phim) JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 ngõ 56 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim)

- Phụ trách quay chụp

- Edit video

- Hỗ trợ livestream.

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo phần mềm dựng (Premiere, Capcut hoặc Davinci) và After Effects.

- Thường xuyên cập nhật trend mới trên mạng xã hội.

- Khả năng thích nghi cao, linh hoạt điều chỉnh theo phong cách và màu sắc riêng.

- Chịu được áp lực.

- Cam kết gắn bó tối thiểu 6 tháng.

* Ưu tiên:

- Có con mắt nghệ thuật, trí tưởng tượng phong phú (gu âm nhạc và tiết tấu tốt là lợi thế lớn).

- Có thể bổ sung ý tưởng quay dựng cho ấn phẩm.

Quyền Lợi

- Mức lương: 15.000.000 VNĐ.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

- Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển

