Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DORANN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 51, Đường Thép Mới, Khu K300, Phường 12,Hồ Chí Minh

- Lên kế hoạch xây dựng ý tưởng content posting và video, quay và biên tập các video viral

- Hỗ trợ vận hành các kênh chính thức của công ty

- Thiết kế nguồn video, thu thập và sáng tạo nội dung hình ảnh, bài post: liên quan đến sản phẩm trên các nền tảng của công ty như Facebook, Tiktok, Instagram, TMĐT, ...

Ưu tiên CV tiếng anh.

- Sử dụng được các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh

- Biết chút tiếng anh

- Người biết bắt trend xu hướng trên mxh

- Có tính sáng tạo và có khả năng lập kế hoạch cụ thể

- Ưu tiên người kinh nghiệm quay video

- Thu nhập từ 10.000.000 đ trở lên (Deal theo năng lực trong quá trình phỏng vấn)

- Đóng BHXH theo quy định nhà nước

- Tham gia team building với công ty hằng tháng

- Thời gian thử việc: 2 tháng

