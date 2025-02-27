Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DORANN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH DORANN
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 51, Đường Thép Mới, Khu K300, Phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Lên kế hoạch xây dựng ý tưởng content posting và video, quay và biên tập các video viral
- Hỗ trợ vận hành các kênh chính thức của công ty
- Thiết kế nguồn video, thu thập và sáng tạo nội dung hình ảnh, bài post: liên quan đến sản phẩm trên các nền tảng của công ty như Facebook, Tiktok, Instagram, TMĐT, ...
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên CV tiếng anh.
- Sử dụng được các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh
- Biết chút tiếng anh
- Người biết bắt trend xu hướng trên mxh
- Có tính sáng tạo và có khả năng lập kế hoạch cụ thể
- Ưu tiên người kinh nghiệm quay video
Tại CÔNG TY TNHH DORANN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10.000.000 đ trở lên (Deal theo năng lực trong quá trình phỏng vấn)
- Đóng BHXH theo quy định nhà nước
- Tham gia team building với công ty hằng tháng
- Thời gian thử việc: 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DORANN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
