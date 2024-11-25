Tuyển Quản lý thiết kế CÔNG TY TNHH CCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 131 133 Nguyễn Thị Nhung - Vạn Phúc City - Hiệp Bình Phước - Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết kế Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Project Manager có gu thẩm mỹ highend, mang phong cách Châu Âu.

Ứng viên lý tưởng sẽ chịu trách nhiệm quản lý dự án, đồng thời xem xét và phê duyệt sản phẩm cuối cùng để đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cao nhất.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quản lý toàn bộ quy trình dự án, bao gồm lên kế hoạch, phân công công việc, giám sát tiến độ và quản lý ngân sách.

Đảm bảo các sản phẩm cuối cùng đạt tiêu chuẩn về chất lượng và tính thẩm mỹ.

Phê duyệt thiết kế và sản phẩm cuối cùng trước khi bàn giao.

Đóng góp vào việc thiết kế và phát triển ý tưởng sáng tạo, đảm bảo phù hợp với mục tiêu dự án.

Phối hợp với các đội ngũ thiết kế, kỹ thuật và khách hàng để đảm bảo mục tiêu dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Tại CÔNG TY TNHH CCE Thì Được Hưởng Những Gì

Kinh nghiệm làm việc trong vai trò quản lý dự án hoặc các vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm thiết kế và duyệt ý tưởng, đặc biệt với phong cách Châu Âu (ưu tiên có portfolio thể hiện rõ phong cách này).

Kỹ năng quản lý và tổ chức xuất sắc, có khả năng làm việc với nhiều nhóm liên quan.

Tư duy chi tiết, khả năng duyệt sản phẩm cuối cùng đảm bảo chất lượng cao nhất.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty liên doanh hoặc công ty nước ngoài.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin