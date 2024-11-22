Tuyển Công nghệ cao Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 35 Triệu

Mức lương 12 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

1. Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể hàng hóa kho luân chuyển xưởng, kho 5S & quản lý nhân sự

2. Kế toán và xử lý lệnh sản xuất để đảm bảo kế toán dây chuyền sản xuất và chứng từ kế toán hệ thống chính xác. Các tài khoản và dữ kiện nhất quán, quản lý công đơn kịp thời

3. Quản lý tồn kho, xác nhận hàng ngày theo bảng tồn kho do dây chuyền sản xuất cung cấp. Tìm hiểu và phân tích các trường hợp bất thường về hàng tồn kho, gửi email, trao đổi với người giám sát sản xuất để kịp thời xử lý và theo dõi tiến độ, đảm bảo không bị lỗ vào cuối tháng

4. Quản lý sản phẩm phế phẩm, phế phẩm: Xác nhận số lượng sản phẩm phế liệu trên dây chuyền sản xuất hàng ngày và xây dựng biện pháp quản lý phân loại sản phẩm phế liệu

1. Trình độ cao đẳng trở lên

2. Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung

3. Có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý kho

4. Có khả năng phân tích, sắp xếp dữ liệu và hiểu chính sách xuất nhập khẩu

Tại Goertek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên

Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng

Lương,thưởng,chế độ tốt

