Tuyển Công nghệ cao Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 35 Triệu

Tuyển Công nghệ cao Goertek Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 35 Triệu

Goertek Vina
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Goertek Vina

Công nghệ cao

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại Goertek Vina

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

1. Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể hàng hóa kho luân chuyển xưởng, kho 5S & quản lý nhân sự
2. Kế toán và xử lý lệnh sản xuất để đảm bảo kế toán dây chuyền sản xuất và chứng từ kế toán hệ thống chính xác. Các tài khoản và dữ kiện nhất quán, quản lý công đơn kịp thời
3. Quản lý tồn kho, xác nhận hàng ngày theo bảng tồn kho do dây chuyền sản xuất cung cấp. Tìm hiểu và phân tích các trường hợp bất thường về hàng tồn kho, gửi email, trao đổi với người giám sát sản xuất để kịp thời xử lý và theo dõi tiến độ, đảm bảo không bị lỗ vào cuối tháng
4. Quản lý sản phẩm phế phẩm, phế phẩm: Xác nhận số lượng sản phẩm phế liệu trên dây chuyền sản xuất hàng ngày và xây dựng biện pháp quản lý phân loại sản phẩm phế liệu

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ cao đẳng trở lên
2. Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung
3. Có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý kho
4. Có khả năng phân tích, sắp xếp dữ liệu và hiểu chính sách xuất nhập khẩu

Tại Goertek Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH ngay từ tháng làm việc đầu tiên
Ngoài phép năm, có thêm 4h nghỉ / tháng
Lương,thưởng,chế độ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Goertek Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Goertek Vina

Goertek Vina

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Quế Võ 1, Nam Sơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-kho-thu-nhap-12-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job254881
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Hạn nộp: 15/12/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nnb Town
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Từ 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nnb Town
Hạn nộp: 13/12/2024
Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Hạn nộp: 16/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Hạn nộp: 08/12/2024
Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Tuyển Thủ Kho thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Còn 60 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 22 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Hạn nộp: 27/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Hạn nộp: 15/12/2024
Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nnb Town
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Từ 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nnb Town
Hạn nộp: 13/12/2024
Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Hạn nộp: 16/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Hạn nộp: 08/12/2024
Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Tuyển Thủ Kho thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 26/12/2024
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất