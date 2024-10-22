Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ƯƠNG FISAMEC làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ƯƠNG FISAMEC
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- Nghệ An
- Hà Tĩnh
- Quảng Bình ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
- Quyết định phân chia hạn mức bán hàng cho các kênh phân phối phân phối chính: kênh đại lý, kênh cửa hàng, siêu thị.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng, theo dõi kết quả thực hiện và báo cáo Giám đốc hàng tháng.
- Thiết lập các kênh phân phối mới theo định hướng kinh doanh của công ty.
- Tài chính: Lập ngân sách bán hàng, lập kế hoạch và các biện pháp để kiêm soát chi phí, Phân tích chi phí.
- Các thông tin khác trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Nhiệt huyết với công việc
Trung thực
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Nhiệt huyết với công việc
Trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ƯƠNG FISAMEC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: tối thiểu 9.000.000 đồng/tháng
- Thu nhập: từ 15.000.000 đồng/tháng trở lên (Lương CB + thưởng doanh thu).
- Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến cao
- Đóng full chế độ BHXH
- Tham quan du lịch; chế độ phúc lợi đa dạng
- Thu nhập: từ 15.000.000 đồng/tháng trở lên (Lương CB + thưởng doanh thu).
- Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến cao
- Đóng full chế độ BHXH
- Tham quan du lịch; chế độ phúc lợi đa dạng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ƯƠNG FISAMEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI