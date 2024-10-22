Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ƯƠNG FISAMEC làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Quyết định phân chia hạn mức bán hàng cho các kênh phân phối phân phối chính: kênh đại lý, kênh cửa hàng, siêu thị.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng, theo dõi kết quả thực hiện và báo cáo Giám đốc hàng tháng.

- Thiết lập các kênh phân phối mới theo định hướng kinh doanh của công ty.

- Tài chính: Lập ngân sách bán hàng, lập kế hoạch và các biện pháp để kiêm soát chi phí, Phân tích chi phí.

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Nhiệt huyết với công việc

Trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ƯƠNG FISAMEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: tối thiểu 9.000.000 đồng/tháng

- Thu nhập: từ 15.000.000 đồng/tháng trở lên (Lương CB + thưởng doanh thu).

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, có cơ hội thăng tiến cao

- Đóng full chế độ BHXH

- Tham quan du lịch; chế độ phúc lợi đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ƯƠNG FISAMEC

