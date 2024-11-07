Tuyển Quản lý kinh doanh SIMPLIFIED TECHNOLOGY làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

SIMPLIFIED TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Căn PG1

- 04, shophouse Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho công ty, bao gồm mục tiêu doanh thu, thị phần và kế hoạch tiếp thị.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội kinh doanh mới.
Quản lý và hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh, hỗ trợ họ đạt được mục tiêu cá nhân và nhóm.
Đảm bảo mục tiêu doanh thu, KPI và các kế hoạch kinh doanh đã được đề ra.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả công việc.
Phát triển và quản lý ngân sách kinh doanh.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
Tham gia vào các sự kiện ngành và xây dựng mạng lưới quan hệ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm.
Giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh
Có kiến thức sâu rộng về thị trường phần mềm.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình hiệu quả.
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định chính xác.
Tinh thần làm việc trách nhiệm, năng động và sáng tạo.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý kinh doanh.

Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội phát triển và nâng cao năng lực bản thân, làm việc trong môi trường quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SIMPLIFIED TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SIMPLIFIED TECHNOLOGY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn PG1-04, chung cư Quang Trung khu B, Số 16 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

