Tuyển Quản lý kinh doanh CTCP Yến Sào Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương thưởng hấp dẫn + Thưởng quản lý + Thưởng hiệu quả công việc Môi trường làm việc tại Showroom chuyên nghiệp, sang trọng. Đầy đủ các chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội,… theo luật lao động hiện hành., Quận 5

Quản lý kinh doanh

Quản lý nhóm, thúc đẩy hoạt động nhóm để đạt hiệu quả kinh doanh

Quản lý các hoạt động, sự cố tại chi nhánh Showroom khu vực.

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới để mở rộng kênh kinh doanh.

Lên kế hoạch kinh doanh, khảo sát, phân tích thị trường, tìm hiểu, phân tích sản phẩm của Công ty và của đối thủ cạnh tranh để hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp cho khách hàng, đối tác,... về sản phẩm của Công ty.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.

Giám sát và theo dõi,... giao hàng trực tiếp cho khách hàng.

Tham gia setup và bán hàng tại các sự kiện, chương trình, hội thảo được tổ chức tại địa phương nhằm kích cầu nhu cầu khách hàng.

Kiểm kê hàng hóa tại chi nhánh, phối hợp với các bộ phận nhằm xuất kho, đảm bảo hàng hóa được giao đến khách hàng nhanh chóng và đúng thời hạn.

Lập báo cáo công việc đột xuất, định kỳ cho quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm hoặc vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt và quản lý đội nhóm

Kỹ năng đàm phán tốt và sắp xếp công việc hiệu quả

Môi trường chuyên nghiệp, năng động

Chế độ lương thưởng cạnh tranh và phúc lợi tốt

Có kinh nghiệm trong ngành FMCG, Bán lẻ, thực phẩm,.. là một lợi thế

Chế độ đãi ngộ

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

