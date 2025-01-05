Tuyển Quản lý kinh doanh CTCP Yến Sào Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CTCP Yến Sào Nha Trang
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CTCP Yến Sào Nha Trang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Lương thưởng hấp dẫn + Thưởng quản lý + Thưởng hiệu quả công việc Môi trường làm việc tại Showroom chuyên nghiệp, sang trọng. Đầy đủ các chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội,… theo luật lao động hiện hành., Quận 5

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhóm, thúc đẩy hoạt động nhóm để đạt hiệu quả kinh doanh
Quản lý các hoạt động, sự cố tại chi nhánh Showroom khu vực.
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới để mở rộng kênh kinh doanh.
Lên kế hoạch kinh doanh, khảo sát, phân tích thị trường, tìm hiểu, phân tích sản phẩm của Công ty và của đối thủ cạnh tranh để hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp cho khách hàng, đối tác,... về sản phẩm của Công ty.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.
Giám sát và theo dõi,... giao hàng trực tiếp cho khách hàng.
Tham gia setup và bán hàng tại các sự kiện, chương trình, hội thảo được tổ chức tại địa phương nhằm kích cầu nhu cầu khách hàng.
Kiểm kê hàng hóa tại chi nhánh, phối hợp với các bộ phận nhằm xuất kho, đảm bảo hàng hóa được giao đến khách hàng nhanh chóng và đúng thời hạn.
Lập báo cáo công việc đột xuất, định kỳ cho quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt và quản lý đội nhóm
Kỹ năng đàm phán tốt và sắp xếp công việc hiệu quả
Môi trường chuyên nghiệp, năng động
Chế độ lương thưởng cạnh tranh và phúc lợi tốt
Có kinh nghiệm trong ngành FMCG, Bán lẻ, thực phẩm,.. là một lợi thế

Tại CTCP Yến Sào Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Yến Sào Nha Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

