Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 18 Bến Nghé, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế, TP Huế

- Đồng Nai

- Bình Dương ...và 9 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý nhóm, thúc đẩy hoạt động nhóm để đạt hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh Showroom.
Quản lý các hoạt động, sự cố tại chi nhánh Showroom khu vực quản lý.
Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới để mở rộng kênh kinh doanh.
Lên kế hoạch kinh doanh, khảo sát, phân tích thị trường, tìm hiểu, phân tích sản phẩm của Công ty và của đối thủ cạnh tranh để hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Khả năng phát triển các kênh bán hàng chủ động và phát triển thị trường tại khu vực nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cá nhân và chi nhánh quản lý.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.
Giám sát và theo dõi,... giao hàng trực tiếp cho khách hàng.
Tham gia setup và bán hàng tại các sự kiện, chương trình, hội thảo được tổ chức tại địa phương nhằm kích cầu nhu cầu khách hàng.
Kiểm kê hàng hóa tại chi nhánh, phối hợp với các bộ phận nhằm xuất kho, đảm bảo hàng hóa được giao đến khách hàng nhanh chóng và đúng thời hạn.
Lập báo cáo công việc đột xuất, định kỳ cho quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt và quản lý đội nhóm.
Kỹ năng đàm phán tốt và sắp xếp công việc hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian
Khả năng phát triển các kênh bán hàng chủ động và phát triển thị thường tại khu vực quản lý.
Có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành FMCG, Bán lẻ, thực phẩm,.. là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thu nhập: Thỏa thuận + Thưởng Quản lý + Thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc Showroom chuyên nghiệp, sang trọng.
Chế độ khác: BHXH, lương thưởng 13, Quà tặng lễ/tết, teambuilding, du lịch,...
Công ty trang bị phương tiện công cụ làm việc: điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty và luật lao động hiên hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO NHA TRANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

