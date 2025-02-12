Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

Mức lương
19 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 19 - 35 Triệu

• Tổ chức và kiểm soát các hoạt động vận chuyển nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của công ty.
• Đề xuất mua sắm, thuê mướn phương tiện phù hợp, đáp ứng tốt các yêu cầu về tăng trưởng, phát sinh yêu cầu vận tải.
• Triển khai các chiến lược nhằm cải thiện quy trình vận chuyển và giảm chi phí.
• Tổ chức thực hiện và giám sát công tác chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận tải, bảo đảm tất cả các phương tiện luôn sẵn sàng hoạt động tốt.
• Tổ chức thực hiện việc lập và gửi báo cáo phản thực tế hoạt động vận tải, tổng hợp, phân tích, và đánh giá chi phí hoạt động vận tải để xác định xu hướng và cơ hội cải tiến.
• Lập kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, xử lý các mối quan hệ lao động, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực, tạo và lan tỏa nguồn cảm hứng làm việc đến từng nhân viên, xây dựng động cơ phấn đấu và môi trường làm việc gắn kết và thúc đẩy phát triển.
• Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và chính sách của công ty.
• Thực hiện các công việc khác.

Với Mức Lương 19 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong quản lý vận tải hoặc logistics.
• Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Logistics, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

