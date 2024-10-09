Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D16, Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Xây dựng hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng dịch vụ

Xây dựng hệ thống quy định, nội quy nhà hàng, bản mô tả công việc - hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho các vị trí trong công việc của nhà hàng. Đảm bảo đội ngũ nhân sự cấp dưới hiểu tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng và thực thi các quy trình, quy định nhằm đáp ứng chất lượng dịch vụ đối với khách hàng, từ đó đảm bảo chất lượng dịch vụ của nhà hàng theo tính chất và yêu cầu của Nhà hàng đề ra. Liên tục quan sát và đánh giá để duy trì chất lượng dịch vụ của nhà hàng như tiêu chuẩn về không gian nhà hàng, tiêu chuẩn về nhân viên, tiêu chuẩn về món ăn, tiêu chuẩn vệ sinh - an toàn thực phẩm. Giám sát quá trình thực hiện các quy trình, nội quy. Tổ chức cải tiến các quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhà hàng.

Quản lý nhân viên

Đề xuất tuyển dụng các chức danh, vị trí phù hợp cho các bộ phận của nhà hàng. Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên mới. bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên tiềm năng, phân công công việc, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ. Xây dựng bộ máy nhân sự cho nhà hàng, đảm bảo đủ nhân lực thực hiện yêu cầu được giao. Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên theo định kỳ Tổ chức thực hiện theo quy định về quản lý nhân sự của Nhà hàng.

Quản lý hàng hóa, tài sản

Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho Giám đốc nhà hàng, kế toán số lượng hư hỏng, mất mát. Kiểm soát công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các loại máy móc, thiết bị trong nhà hàng và tổ chức sửa chữa hư hỏng khi phát sinh. Chịu trách nhiệm về việc đổi mới, bổ sung các trang thiết bị, máy móc, nội thất, công cụ - dụng cụ,...phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách hàng

Đại diện nhà hàng xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được. Phối hợp bộ phận liên quan tổ chức triển khai việc thu thập thông tin đánh giá của khách hàng, tổng hợp kết quả để đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp. Đào tạo cho nhân viên cách tiếp cận khách hàng khi có vấn đề để cần báo cáo ngay cho các cấp quản lý. Báo cáo Giám đốc điều hành kết quả giải quyết.

Điều hành công việc

Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày Định kỳ phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các kế hoạch hoạt động cho nhà hàng (tháng, quý, năm). Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của chủ Nhà hàng. Đại diện cho nhà hàng làm việc, giải quyết các quan hệ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức ở địa phương liên quan đến nhà hàng. Nắm rõ các quy định, quy trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ về VSATTP, PCCC để tiếp đoàn kiểm tra khi cần thiết

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng có kinh nghiệm xây dựng hệ thống điều hành nhà hàng cho các nhà hàng hoặc các thương hiệu lớn. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà hàng. Trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc. Khả năng quản lý, điều hành tốt. Có tư duy chiến lược. Khả năng xây dựng các mối quan hệ khách hàng tốt. Kỹ năng quan sát, phát hiện vấn đề, suy luận, đúc kết, đề xuất và đưa ra giải pháp. Khả năng ứng xử linh hoạt, truyền đạt, diễn đạt ý tưởng chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Tiếng anh giao tiếp cơ bản Ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp, chỉn chu. Biết ăn chay và am hiểu về thị trường chay là một lợi thế

Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng cá nhân, đề cao học hỏi. Chế độ lương, thưởng rõ ràng theo năng lực, trách nhiệm và có cơ hội thăng tiến cao. Thời gian làm việc linh hoạt. Lương: 18 - 20 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực (có thể để cử mức lương mong muốn) Được đóng BHXH theo quy định của nhà hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN

