Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D16, Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Xây dựng hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng dịch vụ
Xây dựng hệ thống quy định, nội quy nhà hàng, bản mô tả công việc - hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho các vị trí trong công việc của nhà hàng. Đảm bảo đội ngũ nhân sự cấp dưới hiểu tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng và thực thi các quy trình, quy định nhằm đáp ứng chất lượng dịch vụ đối với khách hàng, từ đó đảm bảo chất lượng dịch vụ của nhà hàng theo tính chất và yêu cầu của Nhà hàng đề ra. Liên tục quan sát và đánh giá để duy trì chất lượng dịch vụ của nhà hàng như tiêu chuẩn về không gian nhà hàng, tiêu chuẩn về nhân viên, tiêu chuẩn về món ăn, tiêu chuẩn vệ sinh - an toàn thực phẩm. Giám sát quá trình thực hiện các quy trình, nội quy. Tổ chức cải tiến các quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhà hàng.
Xây dựng hệ thống quy định, nội quy nhà hàng, bản mô tả công việc - hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng cho các vị trí trong công việc của nhà hàng.
Đảm bảo đội ngũ nhân sự cấp dưới hiểu tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng và thực thi các quy trình, quy định nhằm đáp ứng chất lượng dịch vụ đối với khách hàng, từ đó đảm bảo chất lượng dịch vụ của nhà hàng theo tính chất và yêu cầu của Nhà hàng đề ra.
Liên tục quan sát và đánh giá để duy trì chất lượng dịch vụ của nhà hàng như tiêu chuẩn về không gian nhà hàng, tiêu chuẩn về nhân viên, tiêu chuẩn về món ăn, tiêu chuẩn vệ sinh - an toàn thực phẩm.
Giám sát quá trình thực hiện các quy trình, nội quy. Tổ chức cải tiến các quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhà hàng.
Quản lý nhân viên
Đề xuất tuyển dụng các chức danh, vị trí phù hợp cho các bộ phận của nhà hàng. Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên mới. bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên tiềm năng, phân công công việc, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ. Xây dựng bộ máy nhân sự cho nhà hàng, đảm bảo đủ nhân lực thực hiện yêu cầu được giao. Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên theo định kỳ Tổ chức thực hiện theo quy định về quản lý nhân sự của Nhà hàng.
Đề xuất tuyển dụng các chức danh, vị trí phù hợp cho các bộ phận của nhà hàng.
Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới
Tổ chức, giám sát việc đào tạo nhân viên mới. bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên tiềm năng, phân công công việc, đánh giá kết quả công việc theo định kỳ.
Xây dựng bộ máy nhân sự cho nhà hàng, đảm bảo đủ nhân lực thực hiện yêu cầu được giao.
Đánh giá kết quả công việc và năng lực của nhân viên theo định kỳ
Tổ chức thực hiện theo quy định về quản lý nhân sự của Nhà hàng.
Quản lý hàng hóa, tài sản
Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho Giám đốc nhà hàng, kế toán số lượng hư hỏng, mất mát. Kiểm soát công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các loại máy móc, thiết bị trong nhà hàng và tổ chức sửa chữa hư hỏng khi phát sinh. Chịu trách nhiệm về việc đổi mới, bổ sung các trang thiết bị, máy móc, nội thất, công cụ - dụng cụ,...phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
Theo dõi số lượng công cụ dụng cụ tài sản hàng tháng, giải trình cho Giám đốc nhà hàng, kế toán số lượng hư hỏng, mất mát.
Kiểm soát công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các loại máy móc, thiết bị trong nhà hàng và tổ chức sửa chữa hư hỏng khi phát sinh.
Chịu trách nhiệm về việc đổi mới, bổ sung các trang thiết bị, máy móc, nội thất, công cụ - dụng cụ,...phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách hàng
Đại diện nhà hàng xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được. Phối hợp bộ phận liên quan tổ chức triển khai việc thu thập thông tin đánh giá của khách hàng, tổng hợp kết quả để đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp. Đào tạo cho nhân viên cách tiếp cận khách hàng khi có vấn đề để cần báo cáo ngay cho các cấp quản lý. Báo cáo Giám đốc điều hành kết quả giải quyết.
Đại diện nhà hàng xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được. Phối hợp bộ phận liên quan tổ chức triển khai việc thu thập thông tin đánh giá của khách hàng, tổng hợp kết quả để đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp.
Đào tạo cho nhân viên cách tiếp cận khách hàng khi có vấn đề để cần báo cáo ngay cho các cấp quản lý.
Báo cáo Giám đốc điều hành kết quả giải quyết.
Điều hành công việc
Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày Định kỳ phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các kế hoạch hoạt động cho nhà hàng (tháng, quý, năm). Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của chủ Nhà hàng. Đại diện cho nhà hàng làm việc, giải quyết các quan hệ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức ở địa phương liên quan đến nhà hàng. Nắm rõ các quy định, quy trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ về VSATTP, PCCC để tiếp đoàn kiểm tra khi cần thiết
Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày
Định kỳ phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các kế hoạch hoạt động cho nhà hàng (tháng, quý, năm).
Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của chủ Nhà hàng.
Đại diện cho nhà hàng làm việc, giải quyết các quan hệ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức ở địa phương liên quan đến nhà hàng.
Nắm rõ các quy định, quy trình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ về VSATTP, PCCC để tiếp đoàn kiểm tra khi cần thiết

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng có kinh nghiệm xây dựng hệ thống điều hành nhà hàng cho các nhà hàng hoặc các thương hiệu lớn. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà hàng. Trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc. Khả năng quản lý, điều hành tốt. Có tư duy chiến lược. Khả năng xây dựng các mối quan hệ khách hàng tốt. Kỹ năng quan sát, phát hiện vấn đề, suy luận, đúc kết, đề xuất và đưa ra giải pháp. Khả năng ứng xử linh hoạt, truyền đạt, diễn đạt ý tưởng chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Tiếng anh giao tiếp cơ bản Ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp, chỉn chu. Biết ăn chay và am hiểu về thị trường chay là một lợi thế
Đã từng có kinh nghiệm xây dựng hệ thống điều hành nhà hàng cho các nhà hàng hoặc các thương hiệu lớn.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nhà hàng.
Trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
Khả năng quản lý, điều hành tốt.
Có tư duy chiến lược.
Khả năng xây dựng các mối quan hệ khách hàng tốt.
Kỹ năng quan sát, phát hiện vấn đề, suy luận, đúc kết, đề xuất và đưa ra giải pháp.
Khả năng ứng xử linh hoạt, truyền đạt, diễn đạt ý tưởng chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu.
Tiếng anh giao tiếp cơ bản
Ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp, chỉn chu.
Biết ăn chay và am hiểu về thị trường chay là một lợi thế

Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng cá nhân, đề cao học hỏi. Chế độ lương, thưởng rõ ràng theo năng lực, trách nhiệm và có cơ hội thăng tiến cao. Thời gian làm việc linh hoạt. Lương: 18 - 20 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực (có thể để cử mức lương mong muốn) Được đóng BHXH theo quy định của nhà hàng
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng cá nhân, đề cao học hỏi.
Chế độ lương, thưởng rõ ràng theo năng lực, trách nhiệm và có cơ hội thăng tiến cao.
Thời gian làm việc linh hoạt.
Lương: 18 - 20 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực (có thể để cử mức lương mong muốn)
Được đóng BHXH theo quy định của nhà hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 20 đường Louis 2, Khu đô thị Louis City, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-nha-hang-thu-nhap-18-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208810
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Phở 24
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Phở 24 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Phở 24
Hạn nộp: 26/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Hàn
Hạn nộp: 26/01/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Hạn nộp: 24/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MISSO VN
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MISSO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MISSO VN
Hạn nộp: 23/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn K&M Vina
Hạn nộp: 24/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH MTV Phổ Đình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 19 Triệu
Công Ty TNHH MTV Phổ Đình
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
Hạn nộp: 19/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Hàng Sushi Masa
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Nhà Hàng Sushi Masa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Nhà Hàng Sushi Masa
Hạn nộp: 20/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH BÁCH KIM LOAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BÁCH KIM LOAN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty Cổ Phần CAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu Công Ty Cổ Phần CAM
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU HKH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU HKH
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHAY MỘC MIÊN
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH BBQ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH BBQ Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH YOOJIN TSIN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH YOOJIN TSIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH YOOJIN TSIN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH YOOJIN TSIN VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH GODMOTHER HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GODMOTHER HÀ NỘI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH NAHARU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH NAHARU Việt Nam
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Hệ thống Nhà hàng Bánh Canh Ghẹ Út Còi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Hệ thống Nhà hàng Bánh Canh Ghẹ Út Còi
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch hà Dương
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH THUẦN ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THUẦN ÂU
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Beta Media
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm