Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khách sạn My way - Số 2 ngõ 86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của nhà hàng Nhật trong khách sạn.

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ ...do công ty ban hành.

Phối hợp với phòng sales & marketing xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng cho nhà hàng, tổ chức theo kế hoạch đã được Ban giám đốc công ty duyệt.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính pháp lý đối với các hoá đơn được sử dụng trong phạm vi nhà hàng mình quản lý.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận được giao.

Tìm kiếm, thiết lập hệ thống khách hàng thông qua các mối quan hệ, các công ty du lịch, khối cơ quan văn phòng, các tổ chức và các cá nhân.

Xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, khuyến khích nhân viên đưa ra sáng kiến.

Đôn đốc nhân viên thực hiện các tiêu chí phục vụ do nhà hàng đề ra

Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, ngoại hình ưa nhìn, làm được ca gãy linh hoạt 10h00-14h và 17h30-22h

Kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí Quản lý Nhà hàng, ưu tiên ứng viên đã từng quản lý ở mô hình nhà hàng Nhật tương ứng

Khả năng giao tiếp, ngoại giao tốt, chịu áp lực công việc, xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng đàm phán, quản lý thời gian và công việc tốt.

Trung thực, hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp.

Giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận từ 18-20 triệu/tháng

PC ca gãy 500k/tháng, thưởng service charge hàng tháng 600-900k

Ăn ca 2 bữa tại nhà hàng

Tuần được nghỉ 1 buổi, 1 ngày phép/tháng

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, quà dịp sinh nhật, dịp lễ, tết

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động với nhiều khả năng nâng cao kĩ năng nghề nghiệp & cơ hội thăng tiến.

Được sử dụng dịch vụ của công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin