Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Xưởng A, Khu công nghiệp Giang Điền, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc

Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất xưởng giặt ủi: Lập kế hoạch sản xuất, phân công nhiệm vụ cho nhân viên, theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Quản lý nguồn lực sản xuất: Quản lý nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc, đảm bảo đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất. Quản lý nhân sự sản xuất: Phân công, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên sản xuất, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự sản xuất. Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất: Báo cáo tiến độ sản xuất, báo cáo chất lượng sản phẩm, báo cáo sử dụng nguồn lực sản xuất, báo cáo tình hình nhân sự sản xuất. Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu, đánh giá khả năng sản xuất sản phẩm mới, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất. Cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý sản xuất: Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, nghiên cứu các phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu kinh nghiệm trên 3 năm lĩnh vực giặt ủi Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý nguồn lực, quản lý nhân sự. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Nắm vững các kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng, các phần mềm quản lý sản xuất. Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.