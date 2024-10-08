Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Xưởng A, Khu công nghiệp Giang Điền, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất xưởng giặt ủi: Lập kế hoạch sản xuất, phân công nhiệm vụ cho nhân viên, theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Quản lý nguồn lực sản xuất: Quản lý nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc, đảm bảo đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất. Quản lý nhân sự sản xuất: Phân công, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên sản xuất, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự sản xuất. Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất: Báo cáo tiến độ sản xuất, báo cáo chất lượng sản phẩm, báo cáo sử dụng nguồn lực sản xuất, báo cáo tình hình nhân sự sản xuất. Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới: Nghiên cứu, đánh giá khả năng sản xuất sản phẩm mới, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất. Cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý sản xuất: Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, nghiên cứu các phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến.
Quản lý và điều phối hoạt động sản xuất xưởng giặt ủi:
Lập kế hoạch sản xuất, phân công nhiệm vụ cho nhân viên, theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
Kiểm soát chất lượng sản phẩm:
Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
Quản lý nguồn lực sản xuất:
Quản lý nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc, đảm bảo đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất.
Quản lý nhân sự sản xuất:
Phân công, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên sản xuất, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự sản xuất.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất:
Báo cáo tiến độ sản xuất, báo cáo chất lượng sản phẩm, báo cáo sử dụng nguồn lực sản xuất, báo cáo tình hình nhân sự sản xuất.
Tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm mới:
Nghiên cứu, đánh giá khả năng sản xuất sản phẩm mới, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý sản xuất:
Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, nghiên cứu các phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm trên 3 năm lĩnh vực giặt ủi Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý nguồn lực, quản lý nhân sự. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Nắm vững các kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng, các phần mềm quản lý sản xuất. Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, năng động, sáng tạo.
Yêu cầu kinh nghiệm trên 3 năm lĩnh vực giặt ủi
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý nguồn lực, quản lý nhân sự.
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng, các phần mềm quản lý sản xuất.
Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.
Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE VNR500

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 289/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-san-xuat-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job207599
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 103 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH
8 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Coasia Itswell Vina làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Coasia Itswell Vina
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FUTURE ENERGY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SX VÀ TM CÁT THÁI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Công Ty TNHH Fashion Garments 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fashion Garments 2
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TIANHAI LACE VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH TIANHAI LACE VN
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Project Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 15 USD Nestlé Vietnam Limited
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DOTTIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DOTTIE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu Anh Ngữ Ms Hoa
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Ansell Vina Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Ansell Vina Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HIỆP PHÁT
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Nguyên Ngọc Nhung làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Nguyên Ngọc Nhung
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TOKOSEIKI VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TOKOSEIKI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên thuế Sika Limited (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 12 USD Sika Limited (Vietnam)
1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm