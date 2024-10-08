Tuyển Quản lý Công ty TNHH Core Search việt nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Hà Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Quản lý trực tiếp bộ phận sản xuất/ chất lượng và các vấn đề liên quan đến sản xuất/ chất lượng của công ty Thiết lập, thực hiện và duy trì các quy trình cần thiết của hệ thống quản lý sản xuất/ chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động tổ chức. Giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo sản phẩm sản xuất đúng tiêu chuẩn được phê duyệt. Lập kế hoạch đào đạo và tiến hành đào tạo cho bộ phận QC và các bộ phận liên quan về các vấn đề nhằm duy trì hệ thống quản lý chất lượng công ty cũng như đảm bảo chất lượng hàng hóa Chuẩn bị tài liệu và đối ứng với các cuộc audit của khách hàng/ ISO Tổ chức audit nội bộ và audit nhà cung cấp Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm sản xuất trên 5 năm, tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương trong Cty sản xuất linh kiện ô tô Ưu tiên sử dụng được tiếng Hàn Trách nhiệm, kỷ luật, nhanh nhẹn trong công việc Ưu tiên ứng viên ở gần Công ty

Tại Công ty TNHH Core Search việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 20tr Cơm trưa tại Công ty Lương tháng 13; Thưởng lễ & Tết tùy theo hoạt động Kinh doanh công ty Bảo hiểm & Chế độ khác theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Core Search việt nam

