Tuyển Quản lý Công ty TNHH Core Search việt nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Core Search việt nam
- Hà Nam:
- Hà Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Quản lý trực tiếp bộ phận sản xuất/ chất lượng và các vấn đề liên quan đến sản xuất/ chất lượng của công ty
Thiết lập, thực hiện và duy trì các quy trình cần thiết của hệ thống quản lý sản xuất/ chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng hoạt động tổ chức.
Giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo sản phẩm sản xuất đúng tiêu chuẩn được phê duyệt.
Lập kế hoạch đào đạo và tiến hành đào tạo cho bộ phận QC và các bộ phận liên quan về các vấn đề nhằm duy trì hệ thống quản lý chất lượng công ty cũng như đảm bảo chất lượng hàng hóa
Chuẩn bị tài liệu và đối ứng với các cuộc audit của khách hàng/ ISO
Tổ chức audit nội bộ và audit nhà cung cấp
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm sản xuất trên 5 năm, tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương trong Cty sản xuất linh kiện ô tô
Ưu tiên sử dụng được tiếng Hàn
Trách nhiệm, kỷ luật, nhanh nhẹn trong công việc
Ưu tiên ứng viên ở gần Công ty
Tại Công ty TNHH Core Search việt nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: upto 20tr
Cơm trưa tại Công ty
Lương tháng 13; Thưởng lễ & Tết tùy theo hoạt động Kinh doanh công ty
Bảo hiểm & Chế độ khác theo Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Core Search việt nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
