Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

1. Vai trò và trách nhiệm chính:

1.1 Phát triển chiến lược nội dung:

Xây dựng và triển khai kế hoạch nội dung nhằm tăng trưởng traffic tự nhiên và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Nghiên cứu đối thủ, phân tích từ khóa và tối ưu hóa nội dung phù hợp với chiến lược SEO dài hạn.

Cập nhật, cải tiến nội dung hiện có để đảm bảo luôn đáp ứng yêu cầu của các thuật toán công cụ tìm kiếm.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả nội dung theo chu kỳ hàng tháng, quý, và năm.

1.2 Quản lý kỹ thuật SEO:

Lên kế hoạch xây dựng hệ thống backlink chất lượng, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Kiểm tra các lỗi kỹ thuật SEO On-Page và Off-Page, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục.

Đảm bảo cấu trúc website và các yếu tố kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn của Google.

Theo dõi các thay đổi thuật toán từ Google và cập nhật kế hoạch tối ưu hóa phù hợp.

1.3 Hợp tác liên phòng ban:

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Marketing và Sales để đảm bảo nội dung không chỉ chuẩn SEO mà còn phục vụ tốt mục tiêu kinh doanh.

Đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu traffic, hành vi người dùng, và doanh số.

Chuẩn bị các báo cáo định kỳ về hiệu quả nội dung và kế hoạch tối ưu hóa.

1.4 Lãnh đạo đội nhóm:

Đào tạo và hướng dẫn đội ngũ về các phương pháp SEO hiện đại và kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.

Quản lý, phân công công việc và theo dõi tiến độ của các thành viên trong nhóm.

Tổ chức họp định kỳ để review kết quả, đề xuất giải pháp và đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu công việc:

2.1 Kinh nghiệm:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý hoặc trong lĩnh vực SEO, nội dung số.

2.2 Kỹ năng:

Hiểu biết sâu về SEO On-Page, Off-Page và các công cụ như Google Analytics, Search Console.

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng viết lách và sáng tạo nội dung mạnh mẽ, tập trung vào việc tối ưu hóa và chuyển đổi.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc, có khả năng phối hợp với nhiều phòng ban.

2.3 Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm triển khai content bán hàng và storytelling.

Hiểu biết và ứng dụng công nghệ AI vào tối ưu hóa nội dung và chiến lược SEO.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

3. Quyền lợi:

Thu nhập:

Lương cơ bản: 13.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

Phụ cấp ăn trưa và gửi xe: 42.000 VNĐ/ngày làm việc thực tế.

Phúc lợi:

Thưởng KPIs, thưởng lễ tết và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia và 12 ngày phép năm.

Tham gia các hoạt động team-building, du lịch, sinh nhật và gala cuối năm.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo.

Cơ hội phát triển:

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn với tổng giá trị lên tới 100 triệu VNĐ.

Ưu đãi học phí lên đến 38% tại IELTS LangGo và 50% tại BingGo Leaders.

Học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực và mở rộng mối quan hệ với các đối tác cao cấp.

4. Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian: 8h30 - 17h30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (nghỉ trưa: 12h00 - 13h30).

Địa điểm: 201 Cầu Giấy, Hà Nội.

Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi để cùng tạo nên những thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực nội dung số và tối ưu hóa SEO!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

