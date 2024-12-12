Tuyển Quản lý Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 18 - 40 Triệu

Mức lương 18 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 18 - 40 Triệu

-Xây dựng, đào tạo, giám sát đội ngũ sale theo quy trình, thường xuyên cải tiến quy trình để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi;

-Thực hiên kế hoạch, quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả từng chương trình, đảm bảo hiệu quả cao nhất dựa trên ngân sách được duyệt và theo chỉ tiêu được do công ty đề ra, giao chỉ tiêu cho nhân viên;

-Tham mưu cho CM (Center Manager) về chiến lược kinh doanh của điểm trường;

-Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm của điểm trường;

-Tổng hợp, phân tích, lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao;

Với Mức Lương 18 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên;

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Team Leader hoặc các vị trí tương đương;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Giáo dục;

- Có kiến thức và hiểu biết rộng về hệ thống kinh doanh tích hợp;

- Có kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá;

- Có kỹ năng đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên phát huy tối đa năng lực.

Tại Anh Ngữ Ms Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (9M-12M)+Thưởng Hoa Hồng+Thưởng Doanh Thu=> Thu nhập 18-40 triệu/tháng;

- Thưởng nóng quý, năm và các ngày Lễ Tết theo quy định của Công ty;

- Được học tiếng Anh miễn phí, đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm ứng dụng trong công việc và cuộc sống;

- Đóng BHXH sau thời gian thử việc;

- Du lịch hàng năm cùng Công ty, tham gia teambuilding, các hoạt động ngoại khóa cùng đại gia đình IMAP;

- Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty.

