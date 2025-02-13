Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc năng động, thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của tiệm cà phê
Lập kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận
Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo và phân công công việc cho nhân viên
Kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng
Quản lý kho hàng, đặt hàng nguyên liệu và thiết bị
Theo dõi và quản lý tài chính, báo cáo doanh thu, chi phí
Đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
Giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý tiệm cà phê trước đây
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành quản trị kinh doanh, nhà hàng khách sạn
Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Word và Excel
Khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống linh hoạt
Tư duy kinh doanh nhạy bén, có khả năng phân tích và ra quyết định
Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc
Sẵn sàng làm việc theo ca và vào cuối tuần khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 12 triệu VND
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 03 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

