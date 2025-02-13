Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP
- Khánh Hòa: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc năng động, thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của tiệm cà phê
Lập kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận
Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo và phân công công việc cho nhân viên
Kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng
Quản lý kho hàng, đặt hàng nguyên liệu và thiết bị
Theo dõi và quản lý tài chính, báo cáo doanh thu, chi phí
Đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
Giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành quản trị kinh doanh, nhà hàng khách sạn
Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Word và Excel
Khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống linh hoạt
Tư duy kinh doanh nhạy bén, có khả năng phân tích và ra quyết định
Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc
Sẵn sàng làm việc theo ca và vào cuối tuần khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI