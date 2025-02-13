Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc năng động, thân thiện Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của tiệm cà phê

Lập kế hoạch kinh doanh, đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo và phân công công việc cho nhân viên

Kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng

Quản lý kho hàng, đặt hàng nguyên liệu và thiết bị

Theo dõi và quản lý tài chính, báo cáo doanh thu, chi phí

Đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Giải quyết các vấn đề phát sinh và khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý tiệm cà phê trước đây

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành quản trị kinh doanh, nhà hàng khách sạn

Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Word và Excel

Khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm tốt

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống linh hoạt

Tư duy kinh doanh nhạy bén, có khả năng phân tích và ra quyết định

Chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc

Sẵn sàng làm việc theo ca và vào cuối tuần khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin