Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương làm việc tại Phú Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Yên: Khánh Sơn, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của vườn sầu riêng.
Chăm sóc, bảo dưỡng cây trồng và phòng trừ sâu bệnh.
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động trồng trọt.
Quản lý nhân viên, vật tư và nguồn lực của vườn.
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trồng trọt, ưu tiên có kinh nghiệm về sầu riêng.
Kỹ năng quản lý, giám sát và lãnh đạo tốt.
Kiến thức về kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Review tăng lương mỗi năm
Thưởng theo quy định
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q1, HCM

