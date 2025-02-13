Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương làm việc tại Phú Yên thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Yên: Khánh Sơn, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của vườn sầu riêng.

Chăm sóc, bảo dưỡng cây trồng và phòng trừ sâu bệnh.

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động trồng trọt.

Quản lý nhân viên, vật tư và nguồn lực của vườn.

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trồng trọt, ưu tiên có kinh nghiệm về sầu riêng.

Kỹ năng quản lý, giám sát và lãnh đạo tốt.

Kiến thức về kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Review tăng lương mỗi năm

Thưởng theo quy định

Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin