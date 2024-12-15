Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lãnh đạo, điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu chung.

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển, định hướng phát triển cho công ty.

- Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng.

- Quản lý, điều hành, giám sát các bộ phận, phòng ban trong công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và phối hợp nhịp nhàng.

- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực cho nhân viên.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh, có kinh nghiệm về kiến thức trong lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng.

- Có ít nhất kinh nghiệm 3 năm trong kinh nghiệm về quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực F&B, ưu tiên hiểu và biết về thị trường cà phê.

- Nắm vững các kiến thức về quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý dự án.

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều phối công việc hiệu quả.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

- Được tiếp xúc với phân khúc khách hàng cao cấp;

- Được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực cà phê nói riêng và F&B nói chung;

- Chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước;

- Lương thưởng trao đổi khi phỏng vấn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL

