Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL
- Khánh Hòa: TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lãnh đạo, điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu chung.
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển, định hướng phát triển cho công ty.
- Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng, đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng.
- Quản lý, điều hành, giám sát các bộ phận, phòng ban trong công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả và phối hợp nhịp nhàng.
- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực cho nhân viên.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất kinh nghiệm 3 năm trong kinh nghiệm về quản lý, điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực F&B, ưu tiên hiểu và biết về thị trường cà phê.
- Nắm vững các kiến thức về quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý dự án.
- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều phối công việc hiệu quả.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tiếp xúc với phân khúc khách hàng cao cấp;
- Được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực cà phê nói riêng và F&B nói chung;
- Chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước;
- Lương thưởng trao đổi khi phỏng vấn;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAISY INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
