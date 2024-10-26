Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu

Mức lương 30 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 30 - 80 Triệu

- Phụ trách việc đảm bảo doanh số tại cơ sở

- Quản lý nhân sự, biến động nhân sự,

- Giám sát toàn bộ nhân viên liên quan đến kỷ luật lao động, ý thức làm việc, tác phong của nhân viên tại cơ sở

- Quản lý các bộ phận về hiệu quả năng suất lao động nhân viên,

- Giám sát, đôn đốc nhân viên thực hiện đúng các quy định của công ty

- Kiểm tra đánh giá nhân viên, tạo động lực cho nhân viên làm viên

- Kiểm tra giám sát việc tiếp đón khách hàng

- Quản lý, kiểm tra hồ sơ khách hàng theo đúng quy định

- Cập nhật các chương trình khuyến mại, giá cả, ưu đãi khách hàng.

- Quản lý hồ sơ sổ sách đảm bảo vấn đề thu chi chuẩn xác

- Hỗ trợ khâu tư vấn chăm sóc và giải quyết khách hàng trong quá trình làm việc.

- Các công việc khác theo sự phân công của TGiám Đốc

Với Mức Lương 30 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ. Tuổi từ 26 tuổi trở lên

- Có kinh nghiệm làm quản lý trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ, spa ít nhất 2 năm

- Ngoại hình ưa nhìn. Sức khỏe tốt

- Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng quản lý

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận. Trong quá trình phỏng vấn dựa vào kinh nghiệm thực tế sẽ thỏa thuận mức lương phù hợp (từ 35tr đến 150tr)

- Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định: BHXH, BHYT và BHTN

- Các chế độ theo quy định của Công ty và của Nhà nước

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin